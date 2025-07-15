Найкращі аргументи для путіна – це зброя, зброя, зброя-  Порошенко у Раді

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/07/15

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради наголосив, що найкращими аргументами для путіна є забезпечення української армії західною зброєю і спрямування всіх внутрішніх ресурсів на посилення ЗСУ. Він подякував Сполученим Штатам Америки і адміністрації Трампа за рішення надати Україні нові пакети озброєння.

"Це не просто передача нам систем Patriot, які закриють небо над ключовими об’єктами. Це і можливість передачі нам крилатих ракет Tomahawk, саме тих, якими були завдані удари по іранській ядерній програмі, іншої далекобійної зброї, зброї повітряного базування. І це свідчить про прорив, про який ми кажемо вже півроку", – нагадав Порошенко.

"Поставити термін путіну, якщо ні – санкції пекельні, 100%, 500%, вторинні санкції. І зброя, зброя, зброя. Бо найкращі аргументи та найкращий дипломат – це є Збройні Сили України", – вкотре наголосив він.

"Допомога американців – це є необхідна, але точно недостатня умова. Минулого тижня наша команда здійснила 141-й візит на фронт – у Сумську область. Там не вистачає не лише високотехнологічного обладнання, фортифікаційних споруд. Там не вистачає броньованих медеваків, які ми зараз будемо постачати для рятування життя наших військових", – сказав Порошенко.

"Зараз готуються зміни до бюджету, готуються зміни уряду. Стовідсотково свого для Офісу президента Шмигаля замінять на тисячавідсоткову для Офісу президента Свириденко. Треба створити уряд національного порятунку – порятунку України, а не Єрмака", – резюмував Петро Порошенко.