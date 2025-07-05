Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
21:16 05.07.2025

Вірмени на передовій свободи: Герой України Алексан Амірджанян і тисячі інших

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Понад десять тисяч вірмен воюють за Україну. Це не гасло — це факт. Вірмени не стоять осторонь. Вони воюють, гинуть, рятують побратимів, тримають оборону, йдуть у штурм. Без пафосу. Без вимог. Бо вважають цю землю своєю.

Один із них — Алексан Амірджанян із села Липове на Полтавщині. Вірменин за походженням, українець за переконанням. Він не чекав повістки, не вагався. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем.

Його бойовий шлях пройшов через найгарячіші точки. Алексан брав участь у важких боях, зокрема на Бахмутському напрямку. Там, де кожен день — на межі життя. Там, де ворог кидає все, щоб зламати наш опір.

13 серпня 2023 року під Кліщіївкою на Донеччині старший солдат Алексан Амірджанян загинув унаслідок вибухової травми. Йому було 35. У нього залишилася шестирічна донечка.

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв йому звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Це не просто нагорода. Це — визнання. Це — пам’ять. Це — символ.

Але Алексан — не виняток. Він — один із тисяч. Один із тих, хто не чекав, хто не шукав виправдань. Хто просто встав і пішов. Як це зробили тисячі вірмен по всій країні. На передовій, в тилу, у волонтерстві, в евакуації. Вони стали частиною української армії. Частиною українського опору. Частиною українського болю.

Вони борються не за мову, не за прапор, не за політику. Вони борються за свободу. За гідність. За майбутнє своїх дітей. За цю землю, яка стала для них рідною.

Героїзм Амірджаняна — це правда, вирізана кров’ю в історії України. Історія, яку вже неможливо стерти. Вірмени — не просто поруч. Вони — серед тих, хто тримає Україну на своїх плечах.

Слава Герою. Слава вірменам України. Слава Україні.

Теги: #зсу #амірджанян #алексан_амірджанян #вірмени #доброволець #герой_україни

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