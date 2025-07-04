У Львові встановлять рекорд з приготування хот-догів на АЗК UKRNAFTA

19 липня 2025 року на автозаправному комплексі UKRNAFTA у Львові відбудеться фестиваль хот-догів, під час якого заплановано встановлення національного рекорду. Спільно зі стрітфуд-брендом Mr.Grill організатори планують приготувати 1000 хот-догів за одну годину.

Рекорд буде зафіксовано представниками Національного реєстру рекордів України у номінації: "Найбільша кількість хот-догів, приготовлених на АЗК за 60 хвилин".

Фестиваль проходитиме за адресою:

м. Львів, вул. Шевченка, 300 (територія АЗК UKRNAFTA).

Початок події — о 12:00.

Гасло заходу: «Хапай літо за хот-дог!»

Після офіційної фіксації рекорду всі приготовані хот-доги будуть безкоштовно розподілені між відвідувачами фестивалю.

На гостей події також очікує насичена розважальна програма, серед якої:

Конкурси та вікторини з розіграшами призів;

Розіграш річного запасу хот-догів і кави та літри пального для літніх подорожей;

безкоштовне частування кавою та охолодженими напоями.

Для дітей підготовлені спеціальні активності:

зустріч із тематичними персонажами — Нафтозавром та Велетенським хот-догом;

аквагрим, шоу мильних бульбашок, тематичні фотозони.

Офіційні правила акції за посиланням.

UKRNAFTA разом із партнерами заходу запрошує львів’ян та гостей міста провести вихідний спільно, приходити родинами, стати свідками встановлення рекорду та загалом долучитися до святкової атмосфери.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.