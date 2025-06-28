Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:07 28.06.2025

Миттєві знижки на бензини та дизель: до 4 грн/літр при розрахунку Platinum Mastercard від UKRSIBBANK

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Миттєві знижки на бензини та дизель: до 4 грн/літр при розрахунку Platinum Mastercard від UKRSIBBANK

Нова вигідна пропозиція: отримуйте миттєві знижки на пальне в мережі АЗК UKRNAFTA, розраховуючись картками Platinum Mastercard від UKRSIBBANK.

Вже відсьогодні й до 23 вересня можна заправити якісний бензин та дизель зі знижкою 4 грн/літр. Якщо обираєте LPG  — отримуєте знижку 1 грн/літр.

Як скористатися пропозицією:

• встановіть застосунок UKRNAFTA;

• створіть обліковий запис;

• завітайте на АЗК UKRNAFTA та покажіть штрихкод із застосунку на касі;

• оплатіть карткою Mastercard Platinum від Ukrsibbank — і знижка автоматично з'явиться у чеку.

Місячний ліміт пального, на яке діє знижка — 200 літрів.

Пропозиція не діє при оплаті через паливний гаманець у застосунку чи сервіс NaftaPAY біля колонки.

Залишайте більше грошей у гаманці — для кави, подорожей чи себе.

Чекаємо на UKRNAFTA - АЗК, що поруч!

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.
У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #ukrnafta #ukrsibbank #укрнафта

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