Інтерфакс-Україна
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15:53 27.06.2025

Пікнік з UKRNAFTA у Хмельницькому: морозиво, майстер класи та Нафтозавр чекають у гості!

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Пікнік з UKRNAFTA у Хмельницькому: морозиво, майстер класи та Нафтозавр чекають у гості!

Вже завтра, 28 червня, у Хмельницькому пройде пікнік з UKRNAFTA. Чекаємо на жителів і гостей міста та області на автозаправному комплексі за адресою вулиця Симона Петлюри, 54/7. ⠀

Що підготувала UKRNAFTA:

• аквагрим

• аніматор для дітей

• наш Нафтозаврик

• безкоштовне морозиво від ТОВ «Три Ведмеді»

• ароматизовані аксесуари для автівки від Little Trees 

• вікторина від UKRNAFTA та нашого партнера Mr.Grill

• майстер класи

• фотобокс

Завітайте до нас із родиною, друзями, та, неодмінно, з гарним настроєм – усе інше ми вже приготували.⠀

Пікнік з UKRNAFTA – це про сміх, літо та веселощі для усієї сім'ї!

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.
У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #ukrnafta #нафтозавр #укрнафта

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