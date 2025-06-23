Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
21:01 23.06.2025

Порошенко закликає до формування уряду національного порятунку та впровадження воєнної економіки

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Створення нового уряду національної порятунку та переведення економіки на військові рейки - це те, що зараз потрібно для виходу із загрозливої ситуації для існування країни. Про це сказав Петро Порошенко в ефірі програми "Політклуб" з Віталієм Портниковим на телеканалі "Еспресо", повідомляється на сайті політсили.

"Створення нового уряду національної порятунку. Це вже не уряд єдності, це вже уряд порятунку. Ми маємо навчитися довіряти всьому парламенту, крім ОПЗЖ. Президент Зеленський має відновити або побудувати діалог з парламентом, хоча б в умовах критичної загрози. Я дуже сподіваюся, що він рівень цієї загрози розуміє. Сподіваюсь, що "тепла ванна" не сформувала в нього викривлений механізм реалій", - підкреслив Порошенко.

"На сьогоднішній день все більше загострюється загроза існування країни. І це не тільки про ситуацію на фронті, а й можливе творення хаосу всередині країни. Уряд національної єдності є також ефективним засобом для протидії цьому. Тільки для цього потрібна політична воля і відповідальність", - підкреслив він.

"Ми маємо перевести економіку на військові рейки", - наголосив він.

"Це означає, що жодної копійки нецільових витрат на будівництво інфраструктурних об’єктів, на інвестиції в атомні реактори, на позиції по інвестиційні парки зі звільненням від оподаткування, позиції кешбеку, позиції є-Оселі, і інше витрачання коштів державного бюджету при недофінансуванні Збройних сил - злочин", - сказав Порошенко.

Він зауважив, що в Росії це питання було вирішено за рік. "Росія всі вільні можливі ресурси спрямувала на оборонно-промисловий комплекс. Ми - ні. Хочу підкреслити, і переконаний, якщо не буде проведено рішуче переведення економіки на військові рейки, армія залишиться без грошей", - підкреслив Порошенко.

Він зазначив, що зараз ворог перейшов до стратегії війни на виснаження.

"Треба дивитися в очі правді. Треба спілкуватися з країною не мовою Арестовича, Подоляка, чи "єдиного марафону". У нас доросле суспільство і треба його готувати до тих речей, які потребують консолідації суспільства. Якщо ви суспільству скажете, що ми маємо робити ешелоновану оборону, переводити економіку на військові рейки, запускати оборонну промисловість і все таке інше - це буде чесна розмова", - підкреслив Порошенко.

"Я не вірю, що росіянам зараз вдасться організувати якийсь прорив, який дозволить їм дійти до Києва, до Вінниці, Чернівців чи Хмельницького. Вони створюють оперативні загрози. В Сумах на сьогоднішній день вже FPV-дронами на оптоволокні є можливість атакувати міські об’єкти. Дрони вже літають на 20 кілометрів. До Дніпра залишилося трохи більше сотні кілометрів. І це вже оперативна позиція - застосовувати в системі залпового вогню не тільки балістичні боєприпаси. Це кардинально інший етап війни і кардинально інші виклики", - сказав він.

"Не переведемо економіку на військові рейки - буде біда. Ми повинні мати більше технологій, ми повинні мати більше операторів, ми повинні мати більше сучасної ефективної продукції, оборонної промисловості України, або спільного виробництва з нашими партнерами. Гроші на це є. Я постійно в контакті з представниками країн, які долучилися до дансько-голландської ініціативи. І вони вже фінансують окремі підприємства", - зазначив Порошенко.

Теги: #європейська_солідарність #порошенко #уряд

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