Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
20:42 14.06.2025

Шаген "Сокол" Арутюнян. Один із тисяч вірмен, які боронять Україну

3 хв читати

photo-2025-06-14-16-57-57

З першого дня великої війни він був там, де найгарячіше. Поки більшість ще приходила до тями, він посадив дружину до друзів — і пішов шукати, з ким воювати. Друзі обрали Правий берег, але він пішов в «Азов». Для нього це було питання честі — приєднатися до еліти, до тих, хто завжди першим.

«Я хвилювався за дітей, які були в Ірпені з колишньою дружиною. Але глибоко всередині навіть радів — бо з’явилась можливість воювати з тими, кого ненавиджу.»

Шаген не просто бореться за Україну. Для нього ця війна — особиста. Він вірменин, і добре пам’ятає, як Росія століттями зраджувала його народ.

«Це не просто війна. Це моя особиста помста за вірмен, за всі покоління, які страждали від підлих імперських зрад.»

Він був у найгарячіших точках — Буча, Авдіївка, Бахмут, Часів Яр. Три рази був командиром групи розвідки, і кожного разу його підрозділ був першим за знищення техніки та живої сили ворога. Головна гордість — оборона Авдіївки. Три місяці безперервного пекла. Психіка багатьох не витримувала — когось вивозили з нервовими зривами, хтось лежить у психлікарнях. За три місяці він тричі оновлював склад групи.

photo-2025-06-14-16-57-48

«КАБи летіли кожні чотири хвилини. Доїхати до передка — 50 на 50. Вижити на ньому — ще 50 на 50. І ще раз — щоб повернутись назад. Але ми тримались.»

Його завдання — виявляти ворога, координувати артилерію, авіацію, FPV-дрони. У секторі Авдіївки його група була найкращою серед чотирьох бригад. Нещодавно надійшло повідомлення — буде державна нагорода за Авдіївку.

Він пам’ятає історії не тільки про героїзм, а й про несправедливість. Про те, як нагороди і звання отримують куми і «потрібні люди», а ті, хто реально воює — залишаються без визнання.

«Я за своїх пацанів стільки сварився. Нам казали “потім”, поки не починав піднімати шум. Але знаю одне — найгідніші часто не мають нічого.»

Після Бахмута він почав вивчати аеророзвідку і зібрав власний розвідувальний комплекс. На позиціях у Часовому Яру його дрон із першого вильоту полетів на 12 км — удвічі далі, ніж будь-який у бригаді. За місяць вони «вичистили» сектор так, що артилерія не встигала працювати по всіх цілях, які вони знаходили.

photo-2025-06-14-16-57-53

Із війни Шаген іноді повертається у відпустку. Але, як каже сам, душа не витримує мирного життя.

«Друзі, ресторани, родина — а всередині порожнеча. Радість зникла. Голова — на передку. Через кілька днів я знову їду. Бо тільки там я на своєму місці.»

Ця історія — одна з тисяч. В Україні сьогодні воюють сотні й сотні вірмен. Дехто — як прості бійці. Інші — як командири груп, інструктори, сапери, пілоти дронів. Вони не кричать про себе. Але саме їхня кров ллється поруч з українською.

Історія Шагена — це не виняток. Це — норма. Це — відповідь тим, хто досі ділить людей за паспортами. Це — спільна боротьба за свободу, честь і майбутнє.

Теги: #зсу #вірмени #арутюнян

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:12 13.06.2025
1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ - тепер у Львові

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ - тепер у Львові

09:50 13.06.2025
Порошенко передав військовим допомогу та привітав їх із "першим мільйоном" на фронті

Порошенко передав військовим допомогу та привітав їх із "першим мільйоном" на фронті

14:49 12.06.2025
Київ передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів та 5 вантажівок – Кличко

Київ передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів та 5 вантажівок – Кличко

23:01 11.06.2025
"Мадяр" приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

"Мадяр" приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

18:19 11.06.2025
Драпатий завершив виконання обов’язків командувача Сухопутних військ, розповів про досягнення за півроку

Драпатий завершив виконання обов’язків командувача Сухопутних військ, розповів про досягнення за півроку

15:42 11.06.2025
Кабмін погодив залучення воєнізованих та добровольчих формувань тергромад для посилення ППО України

Кабмін погодив залучення воєнізованих та добровольчих формувань тергромад для посилення ППО України

14:01 10.06.2025
Кличко доручив збільшити ще на 2 млрд грн видатки столичного бюджету на підтримку ЗСУ

Кличко доручив збільшити ще на 2 млрд грн видатки столичного бюджету на підтримку ЗСУ

20:59 06.06.2025
Вірмени, які тримають небо над Україною

Вірмени, які тримають небо над Україною

13:10 06.06.2025
В Україні відзначають День журналіста: благодійний концерт на підтримку військових

В Україні відзначають День журналіста: благодійний концерт на підтримку військових

11:54 06.06.2025
Уряд звернеться до Ради, якщо в 2-му півріччі буде потреба у збільшенні видатків на ЗСУ, - Шмигаль

Уряд звернеться до Ради, якщо в 2-му півріччі буде потреба у збільшенні видатків на ЗСУ, - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Петро Порошенко передав Кривому Рогу три комплекси "Ай-Петрі"

Заява "Європейської Солідарності"

Позитивне ставлення до РФ засвідчують 3% українців, 10% вважають російський "мирний план" прийнятним – дослідження

IDS Ukraine за перший квартал 2025 року сплатила до бюджету 236,3 млн грн

Український банк та платформа Nazovni разом допомагатимуть українському бізнесу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відзначає 30-ту річницю діяльності

Schneider Electric і Start Campus створюють масштабовану, стійку основу для інфраструктури штучного інтелекту та хмарних технологій у Португалії

Сприяння діалогу між цивілізаціями для побудови кращого світу

UKRNAFTA зібрала 50 млн грн для бригади «Хартія»

У травні на аукціонах Української універсальної біржі продано необробленої деревини на 7,47 млрд грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА