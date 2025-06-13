1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ - тепер у Львові

Сьогодні, 13 червня, знакова подія відбулася у Львові: в місті відкрив своє представництво 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Ініціатором цього став начальник Центру підполковник Руслан Фурдило. Відтепер мешканці міста та його гості мають змогу дізнатися про варіанти мобілізації, відкриті вакансії в усіх бригадах Сухопутних військ, зокрема й для підписання контракту, безпосередньо у фахівців 1 центру рекрутингу, які працюватимуть на Центральному залізничному вокзалі Львова.

«Сприяння громадянам і підтримка їхнього бажання долучитися до лав Сил оборони України завжди є для нас пріоритетом, - повідомив підполковник Руслан Фурдило на відкритті львівського представництва. - Враховуючи той факт, що раніше для оформлення документів, зокрема для проходження ВЛК та тестів, потенційним рекрутам потрібно було приїздити до нас у Київ, витрачаючи час і зайві кошти, мною було ухвалено рішення полегшити їм цей шлях. Відкривши свій хаб у славному місті Лева, ми зможемо значно спростити долучення до підрозділів Сухопутних військ ЗСУ не лише для львів’ян, а й для всіх українців, що живуть у західній частині нашої країни. Адже дістатися до Львова їм буде значно простіше, ніж їхати у Київ».

Тепер усі послуги, які надає 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, можна отримати в зручному стаціонарному рекрутинговому пункті, що працюватиме на залізничному вокзалі щодня (окрім неділі): з 8:00 до 18:00 у будні та до 14:00 у суботу.

Що пропонує 1 центр рекрутингу?

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ - це відносно молодий підрозділ, який розпочав роботу лише минулого року. Проте під керівництвом Руслана Фурдила за короткий час він досяг вагомих результатів і заслужено здобув повагу та впізнаваність як серед цивільного населення, так і серед військовослужбовців. Адже значна кількість вчорашніх цивільних поповнила лави Сухопутних військ саме завдяки 1 центру, а тому нині радить його своїм друзям і колегам.

Серед переваг центру:

високий рівень обслуговування;

кваліфікована команда військовослужбовців з бойовим досвідом;

персоналізовані рекомендації щодо вибору посади;

підтримка та супровід у всіх етапах оформлення.

У львівському представництві кожен охочий зможе обрати собі посаду - їхній перелік доступний також онлайн на сайті: https://lfrecruiting.com.ua/. Окрім мобілізації, тут можна отримати відповіді на всі важливі питання, дізнатися деталі служби та підписати контракт, зокрема за проєктом «Контракт 18–24».

Вагомою перевагою є також можливість пришвидшеного проходження ВЛК, складання тестів і формування особової справи з фахівцями центру безпосередньо у Львові. Після проходження всіх етапів рекрутер одразу супроводжує кандидата до військової частини або навчального центру для проходження БЗВП.

Усе просто. Але навіть якщо у вас залишилися питання чи сумніви щодо служби в ЗСУ - завітайте на Центральний залізничний вокзал Львова до стаціонарного пункту 1 центру рекрутингу Сухопутних військ! Тут ви не лише отримаєте фахову консультацію, а й зможете спробувати себе в ролі оператора дрона - на локації представлені навчальні БПЛА-системи. Тож неодмінно скористайтеся нагодою!