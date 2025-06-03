Спільна зустріч бізнесу, держави та експертів: крок до збалансованої лісової політики

3 червня 2025 року в Києві відбулася фахова дискусія на тему: «Можливості збільшення обсягів заготівлі деревини з дотриманням усіх необхідних екологічних стандартів». Захід ініційовано Державним агентством лісових ресурсів України за участі представників органів державної влади, деревообробного бізнесу, профільних асоціацій, міжнародних організацій (зокрема WWF), експертів та інших стейкхолдерів.

Основна мета — налагодження відкритого діалогу між бізнесом і державою щодо впровадження нових нормативних підходів у лісовому господарстві, зокрема процедур оцінки впливу на довкілля (ОВД), а також забезпечення прозорого, сталого та економічно ефективного лісокористування.

Учасники обговорили:

необхідність балансу між екологічними вимогами та економічними інтересами;



проблематику доступу до сировини для деревообробної галузі;



практичні аспекти впровадження ОВД у діяльність лісгоспів;



приклади європейських підходів до кризового лісоуправління, зокрема в умовах кліматичних змін та масового всихання лісів.



У межах заходу були представлені аналітичні матеріали, що деталізують вимоги законодавства та можливі шляхи адаптації системи управління лісовими ресурсами до нових умов.

Голова Асоціації деревообробних підприємств України Павло Васильєв у своєму виступі зазначив:

«Ми бачимо, як діють наші європейські колеги — оперативно реагують на кризи, масштабно залучають техніку та ресурси, і швидко відновлюють заготівлі коли це потрібно. Україні потрібно обрати модель розвитку, яка може швидко реагувати як на природні виклики, так і на потреби галузі. Ми маємо визначитися з цільовими показниками, рівнем лісистості, на який можемо орієнтуватися для сталого розвитку, і забезпечити стабільність постачання сировини.

Ми як бізнес підтримуємо прозоре управління лісами, але всі процеси мають бути ефективними, позбавленими зайвої бюрократії, водночас забезпечуючи екологічний контроль.

Якщо не вирішити питання з обсягами заготівлі, ми ризикуємо втратити не лише виробничі потужності, а й людей, інвестиції, експорт. Часто підприємства йдуть на біржі не заради прибутку, а щоб зберегти робочі місця. Це вже не про поточну вигоду, а про довгострокові стратегії на 5–10 років уперед»..

Асоціація деревообробних підприємств України висловлює подяку Державному агентству лісових ресурсів України та ДП «Ліси України» за ініціативу і якісну організацію заходу. Ми переконані, що такі зустрічі повинні стати регулярними — як постійний інструмент синергії, довіри та спільної розробки рішень, що забезпечать прозоре, збалансоване і сталеве майбутнє лісового сектору України.