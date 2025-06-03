Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:08 03.06.2025

Злочинна система Портнова має бути знищена, "Європейська солідарність" ініціює ТСК - Сюмар

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Злочинна система Портнова має бути знищена, "Європейська солідарність" ініціює ТСК - Сюмар
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/06/03

Фракція "Європейська Солідарність" ініціює створення Тимчасової слідчої комісії щодо незаконної діяльності в Україні Андрія Портнова. Про це з трибуни парламенту заявила народна депутатка Вікторія Сюмар

"Коли у 2019 році в Україну в’їхав Портнов, то був класичний реванш. Я, до речі, була тоді зі студентами Київського національного університету, які прийшли туди, аби заблокувати його призначення – вдумайтесь! –  почесним професором кафедри конституційного права", – нагадала депутатка. 

"Але поза всіма протестами і його заявами про те, що він повернувся саме помститися Майдану, його рука, яка писала газові контракти з росією, харківські угоди та закони 16 січня, чомусь знадобилась новій владі", – констатує Сюмар. 

"Про смерть Портнова "марафон" наш мовчить, як російські медіа про знищення стратегічної авіації. Чому? Тому що убито не просто заступника голови адміністрації Януковича. Це застаріла інформація. Знищено одного із "5-6 менеджерів", так бодай виглядає. Злочинним спрутом у судах і правоохоронних органах Портнов керував не від свого імені. Після Революції гідності він був ніхто, а мандат йому видали на вулиці Банковій", – переконана народна депутатка. 

"Нині Портнов мертвий, але справа його жива. В нас сьогодні в порядку денному закон про захист зашкварених суддів, яким влада фактично пробує після смерті Портнова підгребти під себе його людей. Аби потім так само беспрєдєльно і поза законом гарантувати для себе судові рішення", – застерігає Сюмар. 

"Єдиний вихід зараз – створена ним система має бути знищена. Але вона не буде розслідувати сама себе. Це може зробити лише український парламент. Ось чому ми зареєстрували і наполягаємо на створенні відповідної тимчасової слідчої комісії", – пояснила Вікторія Сюмар. 

"Питань безліч. Чому Портнов повернувся в 2019 році? Чому людина з таким бекграундом отримала відразу державну охорону? Про які домовленості це свідчить? Як сталося, що Портнов не просто повернувся, його соратники опинилися на ключових постах у судовій системі країни. Хто дозволив Портнову розвернути в Україні знову маховик репресій проти майданівців, проти журналістів, проти опозиції? За інформацією розслідувачів Портнов мав зв’язки із спецслужбами російської федерації. Це практично доведені речі. Чи є проти нього справа СБУ про державну зраду? І нарешті, з ким з представників Офісу президента Портнов зустрічався за кілька днів до своєї ліквідації в Іспанії? Хто і про що говорив з цією особою?", – перерахувала Вікторія Сюмар. 

 

Теги: #портнов #сюмар #європейська_солідарність #тск

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