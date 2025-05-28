Готовність захищати: рекрутинг до Сухопутних військ

Війна триває, Збройні Сили України розвиваються, створюються нові підрозділи, а тому постійно є потреба в поповненні особовим складом. Цей процес покладено на ТЦК та СП, але є і альтернативні методи – рекрутингові центри. Зокрема, долучитися до Сухопутних військ допомагає 1 центр рекрутингу.

Рекрутинг є ключовим процесом для будь-якої організації, який полягає у залученні, відборі та залученні нових кадрів для заповнення вакантних посад. Цей процес відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування та розвитку організації.

Рекрутинг до ЗСУ в Україні відбувається наступним чином:

планування - визначення потреб підрозділів у нових військовослужбовцях, створення профілів посад та вимог до кандидатів;

залучення кандидатів - використання різноманітних методів для привертання уваги потенційних військовослужбовців, таких як оголошення про вакансії, зокрема на телебачення і в електронних ЗМІ, соціальні мережі, публікація інформації на сайті, взаємодія зі ЗМІ (прямі трансляції на радіо та ТБ) для популяризації служби та донесення інформації про вільні посади тощо;

відбір кандидатів - оцінка кандидатів на основі їхніх резюме, співбесід, тестів та інших методів відбору;

інтеграція - допомога з проходженням ВЛК, документами необхідними для мобілізації чи підписання контракту, адаптація рекрутів до умов служби в обраному підрозділі.

1-й центр рекрутингу Сухопутних військ –можливість долучитися до ЗСУ на обрану посаду

1 центр рекрутингу Сухопутних військ Збройних Сил України є важливою установою, яка відповідає за залучення та відбір нових військовослужбовців для потреб Сухопутних військ. Його діяльність спрямована на забезпечення ЗСУ кадровим потенціалом, який відповідає сучасним вимогам та викликам.

Особливості роботи 1 центру

Перший Центр рекрутингу активно використовує сучасні методи та технології для залучення кандидатів, включаючи соціальні мережі, веб-платформи та маркетингові компанії в ЗМІ. Центр також співпрацює з освітніми установами, громадськими організаціями та місцевими органами влади для залучення молоді до лав ЗСУ.

Військовослужбовці центру завжди максимально допомагають потенційним рекрутам і можуть запропонувати:

проведенням інформаційних кампаній: забезпечення інформованості населення про умови та переваги служби в ЗСУ;

відбором кандидатів: оцінка фізичних, морально-психологічних та професійних якостей потенційних військовослужбовців;

підтримкою та супроводом: надання підтримки новобранцям у процесі долучення до військової служби та подальшого розвитку кар'єри, зокрема з проходженням ВЛК та оформлення необхідних документів.

1-й центр рекрутингу – рекрутинг до Сухопутних військ

Рекрутинг є невід'ємною складовою успішної діяльності будь-якої організації, включаючи Збройні Сили України. 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ відіграє ключову роль у забезпеченні кадрового потенціалу, необхідного для виконання завдань з оборони та захисту країни. Використання сучасних методів та технологій дозволяє Центру ефективно залучати та відбирати найкращих кандидатів для служби в ЗСУ.

Кожен має можливість долучитися до Сухопутних військ або залишивши заявку онлайн на сайті https://lfrecruiting.com.ua/ чи в телеграм-каналі https://t.me/lfrecruiting, або зателефонувавши за номером гарячої лінії 0 800 503 696 чи відвідавши сам Центр, який розташований в столиці за адресою вулиця Ольжича, 10а.

"Проєкт 18-24" – річний контракт з додатковою виплатою

Молоді люди віком до 25 років мають нагоду долучитися до лав низки підрозділів Сухопутних військ за допомогою спеціального проєкту "Контракт 18-24". Ця ініціатива президента України передбачає можливість підписати річний контракт і отримати низку додаткових переваг, зокрема одноразову виплату розміром 1 000 000 гривень, яка виплачується трьома частинами – 200 тисяч після підписання контракту, 300 – після проходження БЗВП і 500 - тисяч по завершенню контракту.

Дізнатися більше детальну інформацію можна за адресою https://lfrecruiting.com.ua/18-24.