Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
09:57 28.05.2025

Готовність захищати: рекрутинг до Сухопутних військ

3 хв читати

Війна триває, Збройні Сили України розвиваються, створюються нові підрозділи, а тому постійно є потреба в поповненні особовим складом. Цей процес покладено на ТЦК та СП, але є і альтернативні методи – рекрутингові центри. Зокрема, долучитися до Сухопутних військ допомагає 1 центр рекрутингу.

Рекрутинг є ключовим процесом для будь-якої організації, який полягає у залученні, відборі та залученні нових кадрів для заповнення вакантних посад. Цей процес відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування та розвитку організації.

Рекрутинг до ЗСУ в Україні відбувається наступним чином:

  • планування - визначення потреб підрозділів у нових військовослужбовцях, створення профілів посад та вимог до кандидатів;
  • залучення кандидатів - використання різноманітних методів для привертання уваги потенційних військовослужбовців, таких як оголошення про вакансії, зокрема на телебачення і в електронних ЗМІ, соціальні мережі, публікація інформації на сайті, взаємодія зі ЗМІ (прямі трансляції на радіо та ТБ) для популяризації служби та донесення інформації про вільні посади тощо;
  • відбір кандидатів - оцінка кандидатів на основі їхніх резюме, співбесід, тестів та інших методів відбору;
  • інтеграція - допомога з проходженням ВЛК, документами необхідними для мобілізації чи підписання контракту, адаптація рекрутів до умов служби в обраному підрозділі.

1-й центр рекрутингу Сухопутних військ –можливість долучитися до ЗСУ на обрану посаду

1 центр рекрутингу Сухопутних військ Збройних Сил України є важливою установою, яка відповідає за залучення та відбір нових військовослужбовців для потреб Сухопутних військ. Його діяльність спрямована на забезпечення ЗСУ кадровим потенціалом, який відповідає сучасним вимогам та викликам.

Особливості роботи 1 центру

Перший Центр рекрутингу активно використовує сучасні методи та технології для залучення кандидатів, включаючи соціальні мережі, веб-платформи та маркетингові компанії в ЗМІ. Центр також співпрацює з освітніми установами, громадськими організаціями та місцевими органами влади для залучення молоді до лав ЗСУ.

Військовослужбовці центру завжди максимально допомагають потенційним рекрутам і можуть запропонувати:

  • проведенням інформаційних кампаній: забезпечення інформованості населення про умови та переваги служби в ЗСУ;
  • відбором кандидатів: оцінка фізичних, морально-психологічних та професійних якостей потенційних військовослужбовців;
  • підтримкою та супроводом: надання підтримки новобранцям у процесі долучення до військової служби та подальшого розвитку кар'єри, зокрема з проходженням ВЛК та оформлення необхідних документів.

1-й центр рекрутингу – рекрутинг до Сухопутних військ

Рекрутинг є невід'ємною складовою успішної діяльності будь-якої організації, включаючи Збройні Сили України. 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ відіграє ключову роль у забезпеченні кадрового потенціалу, необхідного для виконання завдань з оборони та захисту країни. Використання сучасних методів та технологій дозволяє Центру ефективно залучати та відбирати найкращих кандидатів для служби в ЗСУ.

Кожен має можливість долучитися до Сухопутних військ або залишивши заявку онлайн на сайті https://lfrecruiting.com.ua/ чи в телеграм-каналі https://t.me/lfrecruiting, або зателефонувавши за номером гарячої лінії 0 800 503 696 чи відвідавши сам Центр, який розташований в столиці за адресою вулиця Ольжича, 10а.

"Проєкт 18-24" – річний контракт з додатковою виплатою

Молоді люди віком до 25 років мають нагоду долучитися до лав низки підрозділів Сухопутних військ за допомогою спеціального проєкту "Контракт 18-24". Ця ініціатива президента України передбачає можливість підписати річний контракт і отримати низку додаткових переваг, зокрема одноразову виплату розміром 1 000 000 гривень, яка виплачується трьома частинами – 200 тисяч після підписання контракту, 300 – після проходження БЗВП і 500 - тисяч по завершенню контракту.

Дізнатися більше детальну інформацію можна за адресою https://lfrecruiting.com.ua/18-24.

 

 

Теги: #зсу #рекрутинг #сухопутні_війська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 27.05.2025
У Сухопутних військах відреагували на зростання кількості відеоматеріалів з випадками перешкоджання роботі ТЦК та СП

У Сухопутних військах відреагували на зростання кількості відеоматеріалів з випадками перешкоджання роботі ТЦК та СП

19:06 22.05.2025
Марченко закликав G7 до фінансування ЗСУ у рамках її інтеграції в європейську систему безпеки

Марченко закликав G7 до фінансування ЗСУ у рамках її інтеграції в європейську систему безпеки

16:30 22.05.2025
Порошенко з американською організацією Ukraine focus передали бригадам ТрО і "Госпітальєрам" партію "швидких"

Порошенко з американською організацією Ukraine focus передали бригадам ТрО і "Госпітальєрам" партію "швидких"

20:51 20.05.2025
В ЗС України сформовано першу штурмову мотоциклетну роту

В ЗС України сформовано першу штурмову мотоциклетну роту

16:07 20.05.2025
На Київщині відкрили найбільший реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY — понад 100 ліжко-місць для поранених військових

На Київщині відкрили найбільший реабілітаційний центр національної мережі RECOVERY — понад 100 ліжко-місць для поранених військових

12:44 16.05.2025
ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

16:44 13.05.2025
Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

13:53 10.05.2025
ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

09:06 07.05.2025
Кабмін створив міжвідомчу групу для вдосконалення рекрутингу іноземців до Сил оборони

Кабмін створив міжвідомчу групу для вдосконалення рекрутингу іноземців до Сил оборони

15:03 06.05.2025
Драпатий привітав українських захисників з Днем піхоти: Перемогу робить не наказ, не ракета. Робить піхотинець

Драпатий привітав українських захисників з Днем піхоти: Перемогу робить не наказ, не ракета. Робить піхотинець

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Готові до аудиту за європейськими правилами? Що змінюється для бізнесу в 2025 році?

Свято спорту, енергії та родинного єднання — у ТРЦ "Епіцентр" у Чабанах відбувся Sport Family Weekend

Анонс бізнес-форуму "Хлібна індустрія -2025"

Алжир запускає державну безкоштовну програму для залучення іноземних студентів

“Епіцентр дітям” запускає конкурс дитячих талантів “Реальні герої”

"Тіні забутих предків" повертаються на великі екрани: відреставрована версія шедевра Параджанова вже у прокаті

ОТП БАНК сфокусований на цифровізації своїх продуктів та послуг – Лілія Лазепко

137-й конвой: Порошенко везе на фронт дрони на оптоволокні і детектори "Аспірин"

АДПУ взяла участь у стратегічній нараді в Держлісагентстві щодо впровадження Регламенту ЄС № 2023/1115 (EUDR)

Попри тиск прокуратури, Inzhur побудує три електростанції на $75 млн і відстоює у суді право українців на світло

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА