Державний Sense Bank оновив функціонал у мобільному застосунку для ФОПів

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Український Sense Bank презентував оновлений функціонал мобільного додатку Sense SuperApp. Нововведення стосуються фізичних осіб-підприємців. Відповідна новина опублікована на сайті фінустанови. За повідомленням банкірів, серед оновлень – нові функції, оновлений дизайн, візуалізація залишку ліміту переказів. Крім того, інтегровано презентацію з усіма можливостями для ФОП у мобільний застосунок банку.

Так, однією з нових функцій стала можливість сплати військового збору в застосунку — на додаток до інших податків, які вже були доступні для оплати. Відтепер для того, щоб сплатити цей обов’язковий платіж клієнту Sense Bank достатньо ввести лише суму, а про все інше подбає Sense SuperApp, який автоматично заповнить реквізити потрібної податкової та призначення платежу.

Окремо варто відзначити можливість проходження повторної ідентифікації або оновлення даних ФОП онлайн. Тепер для цього не потрібно відвідувати відділення чи звертатися до працівника банку — все можна зробити просто в Sense SuperApp.

«Імплементуючи цей процес у застосунок Sense SuperApp, ми поставили собі за мету зробити підприємницьку діяльність ще зручнішою для наших клієнтів. Тепер кожен ФОП — клієнт Sense Bank — може оновити свої дані у будь-який час. А за 30 днів до планового терміну проходження ідентифікації клієнт отримає сповіщення у додатку із пропозицією пройти оновлення даних», — розповідає Яна Шумунова, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank.

У банку зазначили, що будуть продовжувати роботу над розширенням функціоналу у Sense SuperApp для підприємців.