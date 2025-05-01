Київський фаховий коледж зв’язку успішно пройшов акредитацію: підтвердження високих стандартів освіти

30 квітня 2025 року в Київському фаховому коледжі зв’язку відбулося спільне засідання наглядової ради, педагогічного колективу та студентства, ключовою темою якого стало підведення підсумків акредитаційної експертизи, проведеної Державною службою якості освіти України.

За результатами перевірки коледж успішно пройшов акредитацію одразу за п’ятьма освітніми програмами, що підтверджує високий рівень підготовки фахівців та відкриває можливість для подальшого набору студентів. Директор закладу Світлана Чечуро наголосила:

"Ця акредитація є свідченням стабільно високих стандартів освіти, яких дотримується наш коледж. Вона не лише розширює перспективи для студентів, а й підсилює привабливість закладу для майбутніх вступників."

Представники наглядової ради високо оцінили професіоналізм педагогічного колективу, який забезпечує якісну підготовку майбутніх фахівців зв’язку. Атмосферу святковості заходу підсилив гала-концерт студентів, що став справжнім проявом творчості та натхнення. Глядачі насолоджувалися живим виконанням сучасних українських пісень та хореографічними постановками, що відображали надії та прагнення молодого покоління. Завершенням концертної програми став яскравий флешмоб під гаслом "Україна це ти!", який символічно об’єднав усіх учасників події.

Голова наглядової ради Володимир Коляденко емоційно підсумував урочистості:

"Браво, біс, бравісімо! Ці талановиті артисти дають нам не просто надію, а впевненість у нашій перемозі."

Таким чином, Київський фаховий коледж зв’язку продовжує зміцнювати свої позиції в освітньому просторі, виховуючи нове покоління висококваліфікованих фахівців, готових до сучасних викликів.