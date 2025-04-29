Кличко на Конгресі ЄНП: Європі потрібен мир, який не порушуватиме національних інтересів України

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Лідери європейських країн мають прикладати більше зусиль для досягнення миру в Європі. І мир має бути підкріплений реальними гарантіями безпеки для України. Про це заявив лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко на відкритті Конгресу Європейської народної партії.

"У виступі під час відкриття наголосив що війна в Україні стосується кожного європейця, і зусилля лідерів мають бути посилені задля допомоги в досягненні миру в Європі. Миру, який не порушуватиме національних інтересів України. Та буде підкріплений реальними гарантіями безпеки для нашої держави", - сказав Віталій Кличко.

Він також згадав про блекаут, який стався в Європі, і наголосив на важливості формувати стійкість міст і країн.

"Блекаут, який стався в частині Європи, показав, наскільки важлива сьогодні стійкість міст і країн. Здатність реагувати на сучасні виклики. Україна четвертий рік живе і працює в надскладних умовах — коли росія щодня намагається знищити наші енергообʼєкти, критичну інфраструктуру. В цій ситуації ми забезпечуємо життєдіяльність міст, надання послуг їх мешканцям. І навіть впроваджуємо нові цифрові сервіси", - розповів Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії, який відбувається в Іспанії.

Також повідомлялося, що Кличко зустрівся з президентом найвпливовішої загальноєвропейської політсили - Європейської народної партії Манфредом Вебером. Обговорювали посилення допомоги Україні та захист демократичних здобутків.