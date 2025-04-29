Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
19:09 29.04.2025

Кличко на Конгресі ЄНП: Європі потрібен мир, який не порушуватиме національних інтересів України

1 хв читати
Кличко на Конгресі ЄНП: Європі потрібен мир, який не порушуватиме національних інтересів України
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4531

Лідери європейських країн мають прикладати більше зусиль для досягнення миру в Європі. І мир має бути підкріплений реальними гарантіями безпеки для України. Про це заявив лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко на відкритті Конгресу Європейської народної партії.

"У виступі під час відкриття наголосив що війна в Україні стосується кожного європейця, і зусилля лідерів мають бути посилені задля допомоги в досягненні миру в Європі. Миру, який не порушуватиме національних інтересів України. Та буде підкріплений реальними гарантіями безпеки для нашої держави", - сказав Віталій Кличко.

Він також згадав про блекаут, який стався в Європі, і наголосив на важливості формувати стійкість міст і країн.

"Блекаут, який стався в частині Європи, показав, наскільки важлива сьогодні стійкість міст і країн. Здатність реагувати на сучасні виклики. Україна четвертий рік живе і працює в надскладних умовах — коли росія щодня намагається знищити наші енергообʼєкти, критичну інфраструктуру. В цій ситуації ми забезпечуємо життєдіяльність міст, надання послуг їх мешканцям. І навіть впроваджуємо нові цифрові сервіси", - розповів Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії, який відбувається в Іспанії.

Також повідомлялося, що Кличко зустрівся з президентом найвпливовішої загальноєвропейської політсили - Європейської народної партії Манфредом Вебером. Обговорювали посилення допомоги Україні та захист демократичних здобутків.

Теги: #конгрес #єнп #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:34 29.04.2025
Глобальне лідерство означає підтримку України -  Порошенко на Конгресі ЄНП

Глобальне лідерство означає підтримку України -  Порошенко на Конгресі ЄНП

17:30 29.04.2025
Кличко обговорив із президентом ЄНП посилення допомоги Україні та захист демократії

Кличко обговорив із президентом ЄНП посилення допомоги Україні та захист демократії

08:37 29.04.2025
Конгресмен-демократ представив сім потенційних статей імпічменту проти президента Трампа

Конгресмен-демократ представив сім потенційних статей імпічменту проти президента Трампа

13:57 28.04.2025
Кличко бере участь у конгресі ЄНП, де обговорюють підтримку України

Кличко бере участь у конгресі ЄНП, де обговорюють підтримку України

15:34 25.04.2025
Кличко: Окупація України РФ неприйнятна, але нас примушують до територіальних поступок

Кличко: Окупація України РФ неприйнятна, але нас примушують до територіальних поступок

13:23 25.04.2025
Кличко вважає, що Україну можуть змусити поступитися частиною територій, але це буде тимчасовим рішенням

Кличко вважає, що Україну можуть змусити поступитися частиною територій, але це буде тимчасовим рішенням

05:37 15.04.2025
Демократи в Конгресі США представили законопроєкт про підтримку України і жорсткі санкції проти РФ – ЗМІ

Демократи в Конгресі США представили законопроєкт про підтримку України і жорсткі санкції проти РФ – ЗМІ

19:03 09.04.2025
"Європейська Солідарність" нагадує Стефанчуку про його обов’язок вчасно підписати міжнародні відрядження Порошенка

"Європейська Солідарність" нагадує Стефанчуку про його обов’язок вчасно підписати міжнародні відрядження Порошенка

09:12 07.04.2025
Конгрес місцевих та регіональних влад обрав нового керівника свого Офісу

Конгрес місцевих та регіональних влад обрав нового керівника свого Офісу

09:38 05.03.2025
У зверненні до нації Трамп зачитав допис Зеленського – посол Маркарова

У зверненні до нації Трамп зачитав допис Зеленського – посол Маркарова

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Повторна ВЛК для обмежено придатних: хто має пройти, а хто — ні

Роботодавець року, секрети команд ЗСУ, УКУ і МХП – на конференції "НадЛюди"

УВКБ ООН запускає безкоштовні онлайн-курси, щоб допомогти українцям відремонтувати зруйновані війною будинки та зробити їх теплими та придатними для проживання

Schneider Charge Pro запускає спрощений процес зарядки для прискорення впровадження електромобілей

Інвестиції в ОВДП: клієнти ОТП БАНК придбали цінні папери на 2,8 млрд грн

В Білій Церкві відбувся міжнародний форум "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку"

Фішингові QR-коди в громадських місцях: кіберполіція застерігає від шахраїв

ПУМБ посів 2 місце у рейтингу найбільших платників податків серед приватних банків за версією видання NV.ua

Кредитний портфель МСБ ТАСКОМБАНКУ перевищив 3 млрд грн: підтримуємо бізнес, що тримає економіку країни

Великодні традиції для нового покоління: майстер-клас від Moneyveo для дитячого будинку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА