УДАР вимагає відкликати законопроєкт про дозвіл на розстріл демонстрацій

Законопроєкт №10311, який дозволяє Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю проти мирних протестувальників, фактично легалізує розстріл на Майдані у 2014 році і може стати початком нових репресій проти українського народу. "УДАР Віталія Кличка" вимагає відкликати цей законопроєкт. Про це йдеться в заяві УДАРу, опублікованій на сайті партії за підписом Голови Центрального виконкому партії Артура Палатного.

"Законопроєкт №10311 не тільки порушує основні права і свободи громадян, але й фактично легалізує застосування насилля проти мирних протестувальників, що є розповсюдженим в росії та інших країнах-диктатурах. Влада, намагаючись отримати контроль над громадськими виступами, порушує базові права людини, ще й постфактум узаконює розстріл мирних мітингувальників, як це сталося у 2014 році, коли "Беркут" безкарно вбивав людей на Майдані. Прийняття цього законопроєкту може стати початком нових репресій проти власного народу, схожих на події тих трагічних днів", - йдеться в заяві УДАРу.

В партії зазначають, що ця ініціатива повторює кроки режиму Януковича, зокрема "закони 16 січня".

"Партія УДАР, яка була активним учасником Майдану проти диктаторського режиму Януковича, нагадує владі, що прийняття "законів 16 січня" у 2014 році стало одним із останніх кроків перед втечею Януковича та поваленням його авторитарного режиму. Це стало символом того, до чого призводить безконтрольна сила, спрямована проти мирних громадян", - нагадують в УДАРі.

В заяві наголошується на неприпустимості повернення України на шлях диктатури та насилля.

"Партія УДАР пропонує народним депутатам від влади відкликати цей законопроект до того часу, як вони повторять долю Януковича. Ми не можемо дозволити, щоб Україна повторювала помилки минулого, ставши на шлях диктатури та насилля. Наші воїни сьогодні стоять за свободу, яку купка нардепів від влади хоче розстріляти в тилу. Україна цього не допустить!" - упевнені в УДАРі.

Як зазначається, законопроєкт №10311, зокрема, надає право Нацгвардії застосовувати вогнепальну зброю для припинення масових заворушень. Також дозволяє застосовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, електрошокери контактної й контактно-дистанційної дії та маркувати порушників під час масових заворушень (наприклад, фарбою).

Як відомо, "законами 16 січня", або "законами про диктатуру", називають пакет законів про обмеження громадянських прав і свобод, які були ухвалені Верховною Радою з грубими порушеннями 16 січня 2014 року. Ці "закони", зокрема, забороняли мітинги та критику влади, рух у колонах більше п'яти автомобілів та встановлення наметів, обмежували доступ громадян до інтернет-ресурсів та створювали перешкоди у роботі ЗМІ тощо. Під тиском Майдану більшість цих диктаторських законів були скасовані з 2 лютого 2014 року, проте це не врятувало режим Януковича від повалення.