"Наші люди прекрасні у своїй боротьбі" - у Києві показали виставу "Незламні"

Психотерапевтичну виставу «Незламні», створену за однойменною книгою Вікторії Покатіс, показали у київському Premier Palace Hotel 8 березня. Сюжет заснований на реальних подіях. Над постановкою працював засновник театру BEAT Михайло Міскун.

Вистава у жанрі психологічного театру фокусується на реальних історіях жінок, які за лічені тижні проходять через драматичні трансформації: від безтурботного довоєнного життя, шокуючих емоцій у перші дні вторгнення рф до знаходження нових сенсів буття через допомогу ЗСУ та постраждалим співгромадянам.

«Згадуючи початок війни, ми думаємо не лише про жахіття, а й про те, якими ми були нестримними, сильними, завзятими. Момент вивільнення сили, її осмислення та відтворення через виставу, книгу, документальний фільм – це моя мета», - розповідає авторка книги «Незламні» Вікторія Покатіс.

Засновник театру BEAT Михайло Міскун задумував виставу як ретроспективу – спосіб повернути глядачів у минуле. Промовистий відеоряд, звукове оформлення та зміна костюмів посилюють емоційні спогади. «Для мене було важливо, щоб те розуміння і ті емоції, які виникали під час читання, відчув глядач», - пояснює режисер.





Вистава вибудувана таким чином, що доля кожної жінки резонує з емоціями глядачів. Різноманітність характерів та силу духу героїнь передає яскравий акторський склад: Яніна Онищук, Анна Нитченко, Марина Клим, Дар'я Станкунова, Ірина Рождественська, Наталія Арутюнян, Катерина Арділес, Діана Овчар, Лариса Сопіна, Марія Бас, Діана Колесник, Ольга Мусієнко, Вікторія Костенко.

«Незламні» - вистава, яка через історії кількох героїнь показує волю до спротиву всієї країни, наголошує авторка книги Вікторія Покатіс.

«Це все про те, що зараз відбувається в країні – про мобілізацію, про прийняття складних рішень, про справжніх громадян. Наші люди прекрасні у своїй боротьбі, прекрасні навіть після бомбардувань, коли повертаються додому. Я захоплююся героїнями цієї історії, захоплююся акторками, режисером, який зміг передати внутрішню красу під час війни. І після вистави ми вийшли з гордістю. Бо це – наша історія», - розповідає авторка.



Наступна вистава в рамках театрального проєкту «Незламні» запланована на 11 травня о 18:00 у Малій Опері (Київ, вул. Дегтярівська, 5).

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