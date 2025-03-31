У Львові за підтримки Київстар відкрили опікове відділення в центрі «Незламні»

На базі Національного реабілітаційного центру «Незламні» (UNBROKEN) у Львові відкрили сучасне опікове відділення для дітей. Його створення стало можливим завдяки спільним зусиллям бізнесу та благодійників, зокрема в межах ініціативи Київстар «Дитяча надія», яка допомагає медзакладам рятувати життя дітей. Загалом на реалізацію проєкту вдалося зібрати понад 33 млн грн, з яких 28,3 млн грн інвестував Київстар.

Щороку в Україні близько 12 тисяч дітей отримують опіки. Війна лише посилила цю проблему — мінно-вибухові поранення часто супроводжуються важкими термічними травмами. Через нестачу необхідного обладнання батьки змушені були шукати допомогу за кордоном. Тепер ситуація змінилася: новітні технології вже рятують життя маленьких пацієнтів вдома, в Україні.

«Київстар як соціально відповідальний бізнес прагне робити внесок у розвиток України та допомагати людям. Саме тому в межах благодійної ініціативи «Дитяча надія» ми підтримуємо проєкти, що дають реальний результат. Відкриття опікового відділення — це ще один важливий крок до того, щоб українські діти отримували найкращу медичну допомогу вдома, поруч із рідними. Це можливість повернути дітям здорове та щасливе дитинство», — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Напрям допомоги дітям з опіками Київстар та платформа dobro.ua започаткували навесні 2023 року в межах проєкту «Дитяча надія» й наразі медичний заклад має більшість необхідного обладнання для лікування маленьких пацієнтів. За два роки реалізації цього напряму вдалося оснастити відділення передовими медичними технологіями, серед яких відеосистема для дитячої хірургії, операційний стіл, унікальне ліжко для лікування опіків у дітей, лазерна система для шліфування рубців, апарат для анестезії, монітор для контролю глибини анестезії та інше.

«Після початку повномасштабної війни до нас почали привозити багато діток з важкими опіками. Особливо запам’яталася історія хлопчика з Вінниці, який отримав опіки 80% тіла внаслідок ракетного удару. Нам вдалося стабілізувати його стан, але на лікування ми відправили його за кордон, адже не мали необхідних умов. Саме тоді ми зрозуміли: українські діти з опіками мають отримувати найкращу допомогу тут, вдома. Завдяки підтримці Київстар та інших партнерів ми оновили відділення — зробили ремонт і оснастили його найсучаснішим обладнанням. Тепер тут рятують найскладніших пацієнтів і роблять це на рівні світової медицини. Це справжній крок до змін у системі охорони здоров’я», — коментує Олег Самчук, генеральний директор Першого медобʼєднання Львова.

Відкриття нового відділення стало відповіддю на нагальну потребу та результатом ефективної співпраці медиків, бізнесу, громади й благодійників.

«Діти, які пережили обстріли чи опинилися в критичних обставинах, мають отримувати якісну медичну допомогу. Щоразу, коли приїжджаю до цієї лікарні, бачу реальні зміни. Сьогодні відкриваємо сучасне відділення, створене завдяки підтримці Київстар та інших доброчинців. Це простір турботи й відновлення для тих, хто цього найбільше потребує», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Встановлене обладнання відповідає найвищим світовим стандартам і дозволяє лікарям проводити складні операції, зменшуючи ризики та прискорюючи процес одужання.

«Якісне лікування вдома — це не лише про медичну допомогу, а й про відчуття захищеності та віри в майбутнє. Цей проєкт — приклад того, як об’єднання зусиль бізнесу та благодійності здатне творити системні зміни. Ми не просто реагуємо на виклики сьогодення — ми формуємо медичну інфраструктуру, яка служитиме дітям і в майбутньому», — коментує Ірина Гуцал, директорка благодійної платформи dobro.ua.

Київстар продовжить реалізацію проєкту «Дитяча надія» та залучатиме абонентів до благодійної ініціативи. Компанія також підтримуватиме центр «Незламні», сприяючи покращенню медичної допомоги дітям в Україні.

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2024 року обслуговував близько 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні три роки виділила понад 2,6 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

Довідка dobro.ua

dobro.ua — перша в Україні платформа добра, фандрайзингова платформа, де ви можете швидко та ефективно залучати кошти на благодійні та соціальні проекти будь-якого спрямування. Діяльність платформи забезпечує МБФ «Українська Біржа Благодійності» — фонд, який за 14 років роботи залучив на благодійність понад 827 мільйонів гривень, підтримав майже 8 200 проєктів та є лауреатом національних нагород у сфері благодійності.

Довідка про UNBROKEN

Національний реабілітаційний центр UNBROKEN — це найбільший в Україні медичний простір, де дорослі та діти, які постраждали від війни, проходять повний цикл лікування: від екстреної допомоги до протезування та психологічної реабілітації. За час повномасштабного вторгнення тут врятували понад 19 000 поранених українців, серед яких 350 дітей. Серед напрямків роботи Центру — реконструктивна хірургія, ортопедія і протезування. Людям не лише встановлюють протези, тут їх виготовляють. Окрім того, у Центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією. Усю медичну допомогу люди отримують безоплатно. UNBROKEN працює на базі Першого медоб'єднання Львова — найбільшої медичної установи України, до якої входять дві дорослі Лікарні та одна дитяча.