Порошенко привіз дрони і техніку у 15 бригад і батальйонів, які воюють на Покровському напрямку

Петро Порошенко у четвер, 13 лютого, передав FPV-дрони, "Мавіки", комплекси РЕБ, а також іншу техніку у 15 бригад і батальйонів, які воюють зокрема на Покровському напрямку, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

Зустрічі на фронті – завжди дуже емоційні, а сьогодні ще й по-особливому теплі. Військові дарують Порошенку шеврони і висловлюють свою підтримку. Говорять: деякі бригади тримаються виключно на допомозі Фонду Порошенка.

Пʼятий Президент переконаний: зараз найголовніше – підтримувати ЗСУ, бо ситуація на фронті, мʼяко кажучи, непроста. "Попри все, що робить влада проти мене, сьогодні ми в колі бойових побратимів на Покровському напрямку. Це один з найважчих напрямків на карті бойових дій. І, можливо, найважливіший. Якщо ворог захопить Покровськ або візьме його у "клешні", то зможе з півдня атакувати Дніпропетровську область, а з півночі вести наступ на Слов’янськ та Краматорськ. Тому саме в руках цих воїнів — доля України", – вважає лідер "Євросолідарності".

"Україна зараз потребує єднання довкола Збройних Сил, а не атак на єдність, антиконституційних рішень та незаконних санкцій, які перешкоджають допомозі армії. Єдині, хто насправді постраждали від обмежень проти мене, це українські воїни. Влада залишила їх без зброї, техніки, обладнання, а зараз позбавляє можливостей їм допомагати", – зауважує Петро Порошенко.

"Проте хлопці тримають стрій: вони, як ніхто розуміють, що наш головний ворог — це путін. Після нашої зустрічі вони знову повернуться на перші лінії оборони, а там їм потрібна зброя. Тому закликаю повернути фінансування український армії: повернути військове ПДФО до бригад, спрямувати кошти з "єдиного марафону" на забезпечення українського воїна, зупинити корупційний "дерибан" на закупівлі атомних енергоблоків", – вважає Порошенко.

Цей вантаж техніки закриває запити десантників, артилеристів, танкових та мотопіхотних бригад, розвідників, морських піхотинців та територіальної оборони. Загалом вартість техніки сягає 52 млн грн:

2 екскаватори TDC

11 квадроциклів

2 прально-душових комплекси

пересувна авторемонтна майстерня

400 FPV-дронів "Вирій" 10 PRO

150 FPV-дронів "Вирій" 13’’

400 FPV-дронів "Старк" 9Т’’

100 FPV-дронів "Старк" 8’’

100 FPV-дрони "Джоні" 10Т’’

50 FPV-дронів "Штурм" 15’’

40 DJI Mavic 3T

16 РЕБів "Шатро" 5Д на рамі

16 додаткових модулів до РЕБ "Шатро"

500 детекторів дронів "Ванільний цукорок"

88 зарядних станцій OUKITEL

180 дизельних обігрівачів

"Маємо боротись пліч-о-пліч, а не плести політичні інтриги. Ми повинні виграти битву за єдність, щоб здолати росію в цій війні", – наголошує лідер партії.