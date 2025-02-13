Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
21:32 13.02.2025

Порошенко привіз дрони і техніку у 15 бригад і батальйонів, які воюють на Покровському напрямку

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Петро Порошенко у четвер, 13 лютого, передав FPV-дрони, "Мавіки", комплекси РЕБ, а також іншу техніку у 15 бригад і батальйонів, які воюють зокрема на Покровському напрямку, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

Зустрічі на фронті – завжди дуже емоційні, а сьогодні ще й по-особливому теплі. Військові дарують Порошенку шеврони і висловлюють свою підтримку. Говорять: деякі бригади тримаються виключно на допомозі Фонду Порошенка.

Пʼятий Президент переконаний: зараз найголовніше – підтримувати ЗСУ, бо ситуація на фронті, мʼяко кажучи, непроста. "Попри все, що робить влада проти мене, сьогодні ми в колі бойових побратимів на Покровському напрямку. Це один з найважчих напрямків на карті бойових дій. І, можливо, найважливіший. Якщо ворог захопить Покровськ або візьме його у "клешні", то зможе з півдня атакувати Дніпропетровську область, а з півночі вести наступ на Слов’янськ та Краматорськ. Тому саме в руках цих воїнів — доля України", – вважає лідер "Євросолідарності".

"Україна зараз потребує єднання довкола Збройних Сил, а не атак на єдність, антиконституційних рішень та незаконних санкцій, які перешкоджають допомозі армії. Єдині, хто насправді постраждали від обмежень проти мене, це українські воїни. Влада залишила їх без зброї, техніки, обладнання, а зараз позбавляє можливостей їм допомагати", – зауважує Петро Порошенко. 

"Проте хлопці тримають стрій: вони, як ніхто розуміють, що наш головний ворог — це путін. Після нашої зустрічі вони знову повернуться на перші лінії оборони, а там їм потрібна зброя. Тому закликаю повернути фінансування український армії: повернути військове ПДФО до бригад, спрямувати кошти з "єдиного марафону" на забезпечення українського воїна, зупинити корупційний "дерибан" на закупівлі атомних енергоблоків", – вважає Порошенко.

Цей вантаж техніки закриває запити десантників, артилеристів, танкових та мотопіхотних бригад, розвідників, морських піхотинців та територіальної оборони. Загалом вартість техніки сягає 52 млн грн:

  • 2 екскаватори TDC 
  • 11 квадроциклів 
  • 2 прально-душових комплекси 
  • пересувна авторемонтна майстерня 
  • 400 FPV-дронів "Вирій" 10 PRO 
  • 150 FPV-дронів "Вирій" 13’’ 
  • 400 FPV-дронів "Старк" 9Т’’ 
  • 100 FPV-дронів "Старк" 8’’ 
  • 100 FPV-дрони "Джоні" 10Т’’ 
  • 50 FPV-дронів "Штурм" 15’’ 
  • 40 DJI Mavic 3T 
  • 16 РЕБів "Шатро" 5Д на рамі  
  • 16 додаткових модулів до РЕБ "Шатро"  
  • 500 детекторів дронів "Ванільний цукорок"  
  • 88 зарядних станцій OUKITEL 
  • 180 дизельних обігрівачів 

"Маємо боротись пліч-о-пліч, а не плести політичні інтриги. Ми повинні виграти битву за єдність, щоб здолати росію в цій війні", – наголошує лідер партії. 

Теги: #зсу #порошенко #допомога #війна #дрони

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