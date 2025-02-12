Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:09 12.02.2025

Порошенко передав півтисячі FPV-дронів "Дикі шершні" українським зенітникам

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Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність", президент України у 2014-19рр Петро Порошенко передав 500 FPV-дронів "Дикі шершні" зенітно-ракетному полку, який зараз захищає українське небо на ділянці від Харкова до Запоріжжя. 

Зенітники розповідають, що за гарних погодних умов двох таких дронів достатньо, щоб знищити ворожий БПЛА. Це означає, що більше двох сотень смертоносних російських безпілотників будуть ліквідовані. Вартість цієї партії "Шершнів" – 15 млн грн. 

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"Наша головна мета — зробити Армію сильнішою. Ми робимо це і в парламенті, як сьогодні, коли "Європейська Солідарність" протистояла розбазарюванню 1 млрд доларів на програми, не пов’язані з обороною. Робимо це і на міжнародній арені, виборюючи зброю для України та фінансування оборонної промисловості. Робимо це щодня, передаючи техніку військовим, наші вантажі на фронт за місяць сягають 120-150 млн грн", – сказав пʼятий Президент. 

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"Сьогодні ми передаємо БПЛА "Дикі Шершні" військовим 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку. Хлопці захищають небо на ділянках від Харкова аж до Запоріжжя", – говорить Порошенко. 

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 "Як бачите, наша робота не зупиняється – і коли я перебував у США, де провів ефективні перемови з конгресменами, сенаторами, представниками команди президента Трампа, Держдепу та Пентагону, і зараз. Сподіваюся, ми завершимо наші переговори з американцями на Мюнхенській конференції", – сказав Порошенко. 

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Місяць тому пʼятий Президент передав дві сотні FPV-дронів виробництва української MilTech компанії "Дикі Шершні" підрозділу зенітно-ракетного полку, який воює на Покровському напрямку. Ці дрони вже давно зарекомендували себе на фронті як надзвичайно ефективні засоби ураження та розвідки. Вони здатні нести до 3 кг вибухівки, мають автоматичне наведення і захоплення цілі, рухомі камери та швидкість 180 кілометрів за годину. 

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FPV-дрони "Дикі Шершні" знищили значну кількість ворожої техніки, включаючи танки та інші броньовані цілі. Загалом за допомогою цих дронів наші військові завдали збитків ворогу  на понад 1,3 млрд доларів США – повідомили у ЗМІ. Це, зокрема, 135 уражених танків, 169 броньованих машин, 116 артилерійських установок та РСЗВ, 405 транспортних засобів, складів боєприпасів та спеціального обладнання, 310 дронів, а також жива сила противника та ворожі позиції.

 

Теги: #fpv #порошенко #допомога #війна #європейська_солідарність #зсу #дикі_шершні #дрони

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