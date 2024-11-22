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13:18 22.11.2024

20 листопада у Києві відбулася премія "УП100"

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20 листопада у Києві відбулася премія "УП100"

20 листопада у Києві відбулася премія "УП100", яка зібрала найкращих українських підприємців та стартапи, що формують майбутнє бізнесу. Серед партнерів виділялася  команда HitBit Pro, (https://hitbitpro.com.ua/) яка вперше представила свій глобальний лайфстайл-проєкт, спрямований на інтеграцію криптовалют у повсякденне життя.

HitBit Pro — це сучасний фінансовий інструмент, який дозволяє оплачувати будь-які покупки у криптовалюті завдяки автоматичній конвертації у фіатну валюту (євро). Картка підтримується мережею Mastercard.
Реєстрація та управління карткою максимально зручні: усе можна зробити через Telegram-бот. Це робить HitBit Pro доступним навіть для тих, хто вперше стикається з криптовалютами.

На премії "УП100" команда HitBit Pro представила інтерактивний стенд, де відвідувачі могли ознайомитися з функціоналом продукту. Гості спостерігали, як легко зареєструватися, замовити картку, а також здійснювати оплати у реальному часі.
За словами фаундерів, їхній продукт створений для людей, які цінують свободу у фінансових операціях. "Ми хочемо зробити криптовалюту доступною для кожного. Наша картка — це простий спосіб інтегрувати цифрові активи у повсякденне життя," — зазначив один із засновників HitBit Pro.

Новий проєкт HitBit Pro орієнтований на молодь та активних мандрівників, які шукають гнучкі рішення для управління своїми фінансами. Він дозволяє використовувати криптовалюту для щоденних покупок у магазинах, ресторанах, під час подорожей і навіть онлайн.

Ключова мета — зруйнувати міф, що криптовалюта складна чи недоступна. HitBit Pro пропонує інструмент, який робить користування криптовалютами таким же простим, як і банківською карткою.
Партнерство з "УП100" стало першою публічною презентацію HitBit Prо.

Теги: #стартап #hitbit_pro

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