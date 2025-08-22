Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:38 22.08.2025

Sense Bank та Mastercard запускають новий продукт – банківську картку TRY для дітей та підлітків

Sense Bank разом із Mastercard представили новий банківський продукт - дитячу картку TRY, яка відкриває нові фінансові можливості для дітей та підлітків віком від 6 до 17 років. Цей крок став  логічним продовженням стратегії банку з розвитку цифрової екосистеми родини та  формування фінансової грамотності для дітей з раннього віку.  

Картка TRY від Sense Bank та Mastercard –  це не лише платіжна картка, а інноваційний підхід до навчання дітей відповідальному ставленню до грошей, а також інструмент для самовираження та розвитку дитини. Вона відкриває дітям та підліткам світ можливостей для навчання, хобі, спорту та розваг.  

Картка TRY розрахована на дві цільові аудиторії. Для дітей 6–13 років її відкривають батьки, з можливістю встановлення обмежувальних лімітів, контролю транзакцій і дозволених операцій. При її активації як дитина, так і батьки отримують стартові 100 бонусів. Діти матимуть доступ у свій власний застосунок Sense SuperApp, програму лояльності Cash’U Club та зможуть виконувати завдання від батьків, отримуючи за це винагороду. 

Підлітки віком 14-17 років отримають з карткою TRY ще більше самостійності  — вони зможуть оформити її без участі батьків, користуватися базовими банківськими послугами, відкрити депозити, валютні рахунки, збирати гроші на «збірку», матимуть доступ до обміну валют. 

TRY –  це повноцінна цифрова картка на базі Mastercard, яка випускається миттєво в застосунку Sense SuperApp. Всі базові операції здійснюються без комісій: поповнення, перекази до 10 000 грн/міс., зняття готівки в межах ліміту. Також для тримача картки доступні дохідний сейф – інструмент для накопичення, нараховує 4% річних на залишок коштів. Валюта картки – тільки гривня для молодшої вікової групи і можливість вибору валюти (гривня/долар/євро) для підлітків. Замовлення фізичної картки, в разі необхідності, через Нову Пошту безплатне.  

«Запуск картки TRY для нас –  більше, ніж новий продукт. Це стратегічний крок у розвитку фінансової диджитал-екосистеми родини, яка тепер охоплює крім дорослих і найактивніші вікові групи дітей та підлітків та формує звичку до відповідального ставлення до грошей . Ми свідомо інвестуємо в цей напрям, адже віримо, що саме через прості, зрозумілі та безпечні цифрові рішення діти та підлітки зможуть здобути перший позитивний досвід керування фінансами. На тактичному рівні ми поєднали фінансову грамотність, гейміфікацію, батьківський контроль і програму лояльності, щоб картка була не лише корисною, а й цікавою. Це ще один крок до банкінгу нового покоління», — зазначив Олександр  Поддєрьогін, начальник управління транзакційних продуктів Sense Bank.    

TRY також інтегрована в програму лояльності Cash’U Club із персоналізованим кешбеком, розіграшами цінних подарунків і пропозиціями від партнерів, релевантними для молодої аудиторії.     

TRY — бо важливо почати правильно. 

Деталі за посиланням: https://sensebank.ua/try 

 

Теги: #mastercard #sense_bank #картка_try

