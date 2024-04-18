"ЖК "Воздвиженка" просить владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

Київ. 18 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - ТОВ "ЖК "Воздвиженка" (ЖКВ) заперечує висновки Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), щодо неефективності управління і звернулося до влади з проханням втрутитися в ситуацію.

"ЖК "Воздвиженка" звертається до президента, уряду та РНБО з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалася, і не допустити саботажу головної мети арешту й управління - забезпечення збереження речових доказів, невідворотність настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед для злочинців, які переховуються на території держави агресора", - повідомив представник єдиного учасника ТОВ "ЖК "Воздвиженка" Геннадій Піонтковський під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

За словами директора ТОВ "ЖК "Воздвиженка" Ольги Шабельник, ситуація, що склалася, шкодить іміджу країни, а також дискредитує АРМА і процес управління арештованим майном.

"Ми впевнені, що будь-який державний орган, чи то податкова, чи то митниця, чи то АРМА, повинні вибудовувати сервісну, а не кримінальну модель у взаємодії з бізнес-середовищем. Це те, чого від них чекають і наші західні партнери. Недарма до призначення керівництва АРМА була прикута увага послів G7", - наголосила вона.

Піонтковський зазначив, що в період із 2019-го до 2023 року ЖКВ отримало понад 400 довідок за результатами перевірок АРМА про узгодження видатків та ефективне управління, а загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів за весь період управління становила 177 млн грн. При цьому висновок відомства про неефективність управління міститься в одному документі, виданому в лютому 2024 року.

"Дії АРМА змушують нас думати, що останнім часом виникла якась упередженість до "ЖК "Воздвиженка". ЖКВ просить АРМА припинити тиск і повернутися до конструктивного діалогу для підвищення ефективності управління активами, що піде на користь усім учасникам цих правовідносин", - резюмував Піонтковський.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року АРМА повідомило про намір змінити управителя 126 об'єктів через неефективну роботу ТОВ "ЖК "Воздвиженка". Зі свого боку компанія заявила про необґрунтованість висновків про неефективність управління.

У 2018 році АРМА передало в управління ТОВ "ЖК "Воздвиженка", що входить до групи компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського, 32 об'єкти нерухомості (автосалони, СТО, складські та комерційні приміщення), що належали групі компаній "АІС".

За даними "ЖК "Воздвиженка", загалом компанія управляє 195 об'єктами в 16 областях України.