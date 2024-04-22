Фінансові результати роботи ТОВ «ЖК «Воздвиженка» за 3 місяці 2024 року

ТОВ «ЖК «Воздвиженка» (ЖКВ), один з найкращих управителів АРМА, за результатами роботи у першому кварталі перерахувало до бюджетів всіх рівнів більше 16 млн грн (розшифровка у таблиці 1). Винагорода АРМА склала майже 10 млн гривень. Всього з початку управляння заарештованим майном ЖКВ поповнило держану скарбницю на 177 млн грн.

Таблиця 1

Як заявив представник єдиного учасника Товариства Генадій Піонтковський: «ЖКВ підтверджує свій статус одного з найкращих управителів АРМА. Агентство до недавнього часу визнавала ефективність управління ЖКВ і навіть пишалось наявністю такого управителя. На жаль, сьогодні АРМА нам влаштовує певного роду терор і провокації з метою, мабуть, звільнити шлях для когось іншого».

Генадій Піонтковський нагадав, що останні місяці АРМА під час перевірок чинить ЖКВ перепони у веденні нормальної бізнес діяльності, закидуючи численними запитами, безпідставними звинуваченнями та не погоджуючи понесені витрати.

Останні дії АРМА, за словами представника єдиного учасника Товариства, можуть дискредитувати процес управління заарештованим майном, та привести до того, що підсанкційні російські громадяни зможуть повернути фактичний контроль над заарештованими активами в Україні. Представники ЖКВ публічно звернулись до Президента, Уряду та РНБО з проханням врегулювати цю критичну ситуацію. Про це йшлося на пресконференції, яку дали представники Товариства в Інтерфакс-Україна 17 квітня 2024 року.