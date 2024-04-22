Пресконференції

18:55 22.04.2024

Новий керуючий заарештованими активами замість "ЖК "Воздвиженка" буде обраний до 12 червня - голова АРМА

2 хв читати
Новий керуючий заарештованими активами замість "ЖК "Воздвиженка" буде обраний до 12 червня - голова АРМА

Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), проведе конкурс для вибору нового управителя низки активів замість ТОВ "ЖК "Воздвиженка" до 12 червня для забезпечення безперервності надходжень до держбюджету, повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Через те, що договори управління завершуються 12 червня 2024 року, агентство прораховує наперед і вживає необхідних заходів для того, щоб держава не втратила надходжень до бюджету, і не було зупинки в управлінні активами, за якими договори будуть припинені. Відповідно до чинного законодавства ми оголосимо конкурс на ці активи, і щоб забезпечити безперервність, до 12 червня зробимо все можливе, щоб обрати нового управителя", - повідомила голова АРМА на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Наголошуючи на необхідності заміни управителя, Олена Дума наголосила, що АРМА дала можливість поточному управителю виправити помилки, виявлені під час виїзної перевірки, проте компанія не погодилася з висновками комісії. Водночас АРМА виявила неправомірний переказ коштів на особистий рахунок управителя в розмірі 11,4 млн грн і 29,4 млн грн за двома договорами управління.

Після видачі припису про негайне повернення коштів, керуюча компанія повернула лише 2,7 млн грн і 7 млн грн відповідно.

"АРМА вже звернулася до правоохоронних органів, і ми впевнені, що держава забезпечить покарання винних і відновлення втрачених коштів", - зазначила голова відомства.

Як повідомлялося, на початку квітня 2024 року АРМА повідомило про намір змінити управителя 126 об'єктів через неефективну роботу ТОВ "ЖК "Воздвиженка". Зі свого боку компанія заявила про необґрунтованість висновків про неефективність управління, а також про упередженість держвідомства, і попросила владу втрутитися в ситуацію.

У 2018 році АРМА передало в управління ТОВ "ЖК "Воздвиженка", що входить до групи компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського, 32 об'єкти нерухомості (автосалони, СТО, складські та комерційні приміщення), що належали групі компаній "АІС".

За даними "ЖК "Воздвиженка", загалом компанія управляє 195 об'єктами в 16 областях України.

Теги: #воздвиженка #арма #дума_олена

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 22.04.2024
Фінансові результати роботи ТОВ «ЖК «Воздвиженка» за 3 місяці 2024 року

Фінансові результати роботи ТОВ «ЖК «Воздвиженка» за 3 місяці 2024 року

18:18 19.04.2024
АРМА запропонувало провести експертизу картин з колекції Медведчука перед їх продажем, щоб залишити у власності держави найцінніші

АРМА запропонувало провести експертизу картин з колекції Медведчука перед їх продажем, щоб залишити у власності держави найцінніші

19:24 17.04.2024
ТОВ "ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

ТОВ "ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

15:25 17.04.2024
ЖК "Воздвиженка" звернулось до Президента та РНБО з приводу ризиків для інституту управління заарештованим майном через дії АРМА

ЖК "Воздвиженка" звернулось до Президента та РНБО з приводу ризиків для інституту управління заарештованим майном через дії АРМА

12:56 01.04.2024
Компанія Arricano Real Estate PLC заявляє про спробу рейдерства своїх активів в Україні

Компанія Arricano Real Estate PLC заявляє про спробу рейдерства своїх активів в Україні

20:39 27.03.2024
АРМА прогнозує 8-10 млрд грн надходжень від управління та реалізації заарештованих активів у 2024 р.

АРМА прогнозує 8-10 млрд грн надходжень від управління та реалізації заарештованих активів у 2024 р.

12:20 18.03.2024
"Укрнафта" та АРМА підписали акти приймання передачі активів Glusco

"Укрнафта" та АРМА підписали акти приймання передачі активів Glusco

17:24 14.03.2024
Зеленський затвердив емблему і прапор АРМА

Зеленський затвердив емблему і прапор АРМА

14:34 20.02.2024
Матриця реформ передбачає конкурс на керівництво АРМА протягом року - Мінфін

Матриця реформ передбачає конкурс на керівництво АРМА протягом року - Мінфін

21:58 12.02.2024
Кабмін просить право передавати отримані АРМА об'єкти для потреб ВПО, реабілітації військовослужбовців і держорганів

Кабмін просить право передавати отримані АРМА об'єкти для потреб ВПО, реабілітації військовослужбовців і держорганів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Німецька MC-Bauchemie має намір інвестувати EUR 1,5 млн у розширення виробництва сухих будівельних сумішей

Понад 85% українців виступають за визнання нелегітимності правління Путіна й розрив усіх відносин із РФ, крім гуманітарних, - соцопитування

Українці найкраще ставляться до Канади, Латвії та Великої Британії, ставлення до Польщі та США суттєво погіршилося - соцопитування

Відправлення в Україну підрозділів країн-союзниць підтримують 3/4 українців - соцопитування

Із зовнішніх процесів на Україну найгірше впливають проблеми у відносинах із Польщею, ситуація у США та політика уряду Угорщини - соцопитування

Асоціації виробників будматеріалів працюють над відповідністю своєї продукції для оборони стандартам НАТО - президент ВСВБ

Україні необхідні стандарти з переробки будівельних відходів руйнувань - президент ВСВБ

Споживання цементу в Україні 2023 року зросло на 17% - асоціація "Укрцемент"

Мережа лабораторій "Ескулаб" виконує свої зобов'язання, але конфлікт між власниками зриває плани розвитку компанії

Бізнес міг би на зиму побудувати 500-1000 МВт розподіленої генерації в разі створення умов для цього - голова БАУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА