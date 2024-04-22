Новий керуючий заарештованими активами замість "ЖК "Воздвиженка" буде обраний до 12 червня - голова АРМА

Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), проведе конкурс для вибору нового управителя низки активів замість ТОВ "ЖК "Воздвиженка" до 12 червня для забезпечення безперервності надходжень до держбюджету, повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Через те, що договори управління завершуються 12 червня 2024 року, агентство прораховує наперед і вживає необхідних заходів для того, щоб держава не втратила надходжень до бюджету, і не було зупинки в управлінні активами, за якими договори будуть припинені. Відповідно до чинного законодавства ми оголосимо конкурс на ці активи, і щоб забезпечити безперервність, до 12 червня зробимо все можливе, щоб обрати нового управителя", - повідомила голова АРМА на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Наголошуючи на необхідності заміни управителя, Олена Дума наголосила, що АРМА дала можливість поточному управителю виправити помилки, виявлені під час виїзної перевірки, проте компанія не погодилася з висновками комісії. Водночас АРМА виявила неправомірний переказ коштів на особистий рахунок управителя в розмірі 11,4 млн грн і 29,4 млн грн за двома договорами управління.

Після видачі припису про негайне повернення коштів, керуюча компанія повернула лише 2,7 млн грн і 7 млн грн відповідно.

"АРМА вже звернулася до правоохоронних органів, і ми впевнені, що держава забезпечить покарання винних і відновлення втрачених коштів", - зазначила голова відомства.

Як повідомлялося, на початку квітня 2024 року АРМА повідомило про намір змінити управителя 126 об'єктів через неефективну роботу ТОВ "ЖК "Воздвиженка". Зі свого боку компанія заявила про необґрунтованість висновків про неефективність управління, а також про упередженість держвідомства, і попросила владу втрутитися в ситуацію.

У 2018 році АРМА передало в управління ТОВ "ЖК "Воздвиженка", що входить до групи компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського, 32 об'єкти нерухомості (автосалони, СТО, складські та комерційні приміщення), що належали групі компаній "АІС".

За даними "ЖК "Воздвиженка", загалом компанія управляє 195 об'єктами в 16 областях України.