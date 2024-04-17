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19:24 17.04.2024

ТОВ "ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

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Київ. 17 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - ТОВ "ЖК "Воздвиженка" (ЖКВ) заперечує висновки Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), щодо неефективності управління й звернулося до влади з проханням втрутитися в ситуацію.

"ЖК "Воздвиженка" звертається до президента, уряду та РНБО з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалася, й не допустити саботажу головної мети арешту й управління - забезпечення збереження речових доказів, невідворотність настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень насамперед для злочинців, які переховуються на території держави-агресора", - повідомив представник єдиного учасника ТОВ "ЖК "Воздвиженка" Геннадій Піонтковський під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

За словами директора ТОВ "ЖК "Воздвиженка" Ольги Шабельник, ситуація, що склалася, шкодить іміджу країни, а також дискредитує АРМА й процес управління арештованим майном.

"Ми впевнені, що будь-який державний орган, чи то податкова, чи то митниця, чи то АРМА, мають вибудовувати сервісну, а не кримінальну модель у взаємодії з бізнес-середовищем. Це те, чого від них очікують і наші західні партнери. Недарма до призначення керівництва АРМА була прикута увага послів G7", - наголосила вона.

Піонтковський зазначив, що в період з 2019-го до 2023 року ЖКВ отримало понад 400 довідок за результатами перевірок АРМА про узгодження видатків й ефективне управління, а загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів за весь період управління становила 177 млн грн. Водночас висновок відомства про неефективність управління міститься в одному документі, виданому в лютому 2024 року.

"Дії АРМА змушують нас думати, що останнім часом виникла якась упередженість до ЖК "Воздвиженка". ЖКВ просить АРМА припинити тиск і повернутися до конструктивного діалогу для підвищення ефективності управління активами, що піде на користь усім учасникам цих правовідносин", - резюмував Піонтковський.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року АРМА повідомило про намір змінити управителя 126 об'єктів через неефективну роботу ТОВ "ЖК "Воздвиженка". Зі свого боку компанія заявила про необґрунтованість висновків щодо неефективності управління.

У 2018 році АРМА передало в управління ТОВ "ЖК "Воздвиженка", що входить до групи компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського, 32 об'єкти нерухомості (автосалони, СТО, складські й комерційні приміщення), що належали групі компаній "АІС".

За даними "ЖК "Воздвиженка", загалом компанія управляє 195 об'єктами в 16 областях України.

Теги: #жк #арма

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