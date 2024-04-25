Рух "Маніфест 42" звернувся до президента з пропозиціями щодо запобігання тиску правоохоронців на бізнес

Київ. 25 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Громадський рух "Маніфест 42" звернувся до президента України Володимира Зеленського з низкою пропозицій, спрямованих на запобігання корупційному тиску правоохоронців на підприємців.

"Ми схвалюємо спробу команди президента України Володимира Зеленського за три місяці вирішити проблему корупційного тиску на бізнес. Але тепер, коли три місяці мораторію (мораторій на блокування роботи бізнесу правоохоронними органами - ІФ-У) завершилися, виник ризик повернення до найганебніших практик порушення 42 статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність", - зазначено в заяві руху, яку було оголошено на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Представники руху звернулися до президента з пропозицією ініціювати безстрокову заборону на проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання, за винятком справ, що стосуються національної безпеки.

Підприємці також просять рекомендувати Офісу генерального прокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції України, Бюро економічної безпеки України, Службі безпеки України на постійній основі здійснювати аудит запроваджених щодо суб'єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях, визначати доцільність їх подальшого застосування, а також щомісяця звітувати про закриті справи за підсумками аудиту.

Крім того, рух просить надати Раді з питань підтримки підприємництва при президентові України в умовах воєнного стану все, чого їй бракує для реалізації указу №30/2024 в частині системного аналізу ситуації забезпечення права на підприємницьку діяльність, практики формування та реалізації державної політики з дотримання гарантій права на підприємництво, і доручити уряду відновити практику попереднього узгодження з бізнес-асоціаціями суспільно значущих ініціатив, які впливають на розвиток підприємництва.

"Ставлення тилових силовиків до бізнесу як до корупційної годівниці залишається таким самим, як і до запровадженого президентом України Володимиром Зеленським мораторію. Виконання указів від 23 і 26 січня 2024 року, спрямованих на захист підприємців в умовах воєнного стану, значною мірою проігноровано", - наголошується в заяві.