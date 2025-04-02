Інтерфакс-Україна

Події

16:53 02.04.2025

Зеленський обговорив з підприємцями Дніпровщини підтримку бізнесу у регіоні

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Зеленський обговорив з підприємцями Дніпровщини підтримку бізнесу у регіоні
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський обговорив з підприємцями Дніпровщини підтримку бізнесу у регіоні, зокрема урядові програми, які вже довели свою ефективність.

"Зустріч із підприємцями Дніпровщини. (…) Обговорили підтримку бізнесу в регіоні, а також урядові програми, які вже довели свою ефективність і будуть продовжені", - написав президент у телеграмі у середу.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, зустріч відбулася у Дніпрі. На ній були присутні керівники і представники підприємств важкої та легкої промисловості, машинобудування, виробників аграрної та м’ясо-молочної продукції, ритейлу, банківської сфери.

Під час зустрічі обговорили державну підтримку локалізації виробництв, стимулювання інвестицій у вітчизняну промисловість та заходи для забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств на внутрішньому й зовнішніх ринках. Також ішлося про плани держави щодо економічного відновлення та стійкого розвитку національної економіки після закінчення війни.

Президент зазначив, що очікує від Кабінету міністрів відповідних напрацювань, зокрема в митно-тарифній політиці, що підтримають українського виробника. За його словами, ці зміни мають бути абсолютно рішучими.

"Я думаю, ми зможемо прокомунікувати з нашими партнерами, і вони зрозуміють, що Україні треба дуже сильно допомогти, незважаючи ні на що, після війни. Є правила світові, європейські, але нам треба підняти країну після війни. Думаю, що вони підуть також нам назустріч у багатьох питаннях", – сказав Зеленський.

За його словами, Німеччина, країни Північної Європи, Франція, Велика Британія пропонуватимуть інвестиції у відбудову України, не концентруючись виключно на своїх компаніях. Адже партнери знають, що для нас важливий пріоритет українського бізнесу у відновленні.

Глава держави подякував підприємцям за те, що вони продовжують працювати під час війни, і відзначив місцеве керівництво та енергетиків за успішне проходження зими.

"Дякую всім, хто зберігає та створює робочі місця в області, хто працює на Україну й для України. Це дуже важливо для всіх нас. Важливо, щоб Україна розвивалася та залишалася сильною", - додав він.

 

Теги: #дніпропетровщина #зеленський #підприємці

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