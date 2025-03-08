Єрмак анонсував розширення Ради з питань підтримки підприємництва та створення її секретаріату

Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, яка була створена рік тому в складі семи підприємців, буде розширена та планує створити секретаріат для обробки пропозицій бізнесу, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак у Телеграм в п'ятницю.

"Провів зустріч у форматі відеоконференції з членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Зазначив, що є потреба вдосконалити… роботу Ради. Зокрема, шляхом збільшення кількості підприємців у ній та залучення представників уряду, а також створення секретаріату", - написав Єрмак.

За словами керівника ОП, оскільки Рада - платформа, яка "сьогодні формує, акумулює все, що йде від бізнесу: проблематику, пропозиції, рекомендації, поради", необхідна ланка, де "усе це було б сформовано в чіткі документи, які б надавали уряду й президенту України для ухвалення важливих рішень".

Згідно із фотографіями, якими проілюстрована новина на сайті президента, у зустрічі вже прийняли участь не тільки сім членів Ради з питань підприємництва, частина з яких була в Офісі президента поруч з Єрмаком, а ще близько 30 інших бізнесменів онлайн.

Серед них були, зокрема, Віктор Іванчик з "Астарти", Галина Герега з "Епіцентру", Руслан Шостак з EVA, Володимир Лавренчук з NEQSOL Holding, Юрій Мельник з МХП, Ігор Ліскі з EFI Group. В той же час склад учасників відрізняється від того, який Офіс президента зібрав на зустріч з Володимиром Зеленським наприкінці 2024 року, на якій також було близько 30 бізнесменів.

По ліву та праву руку від Єрмака, згідно з фото, заступник голови Офісу президента Віктор Микита та заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон, про можливість призначення якого заступником голови ОП повідомлялося раніше. Також були присутні радник з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна та заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/5945