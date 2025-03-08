Події

00:38 08.03.2025

Єрмак анонсував розширення Ради з питань підтримки підприємництва та створення її секретаріату

2 хв читати

Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, яка була створена рік тому в складі семи підприємців, буде розширена та планує створити секретаріат для обробки пропозицій бізнесу, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак у Телеграм в п'ятницю.

"Провів зустріч у форматі відеоконференції з членами Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Зазначив, що є потреба вдосконалити… роботу Ради. Зокрема, шляхом збільшення кількості підприємців у ній та залучення представників уряду, а також створення секретаріату", - написав Єрмак.

За словами керівника ОП, оскільки Рада - платформа, яка "сьогодні формує, акумулює все, що йде від бізнесу: проблематику, пропозиції, рекомендації, поради", необхідна ланка, де "усе це було б сформовано в чіткі документи, які б надавали уряду й президенту України для ухвалення важливих рішень".

Згідно із фотографіями, якими проілюстрована новина на сайті президента, у зустрічі вже прийняли участь не тільки сім членів Ради з питань підприємництва, частина з яких була в Офісі президента поруч з Єрмаком, а ще близько 30 інших бізнесменів онлайн.

Серед них були, зокрема, Віктор Іванчик з "Астарти", Галина Герега з "Епіцентру", Руслан Шостак з EVA, Володимир Лавренчук з NEQSOL Holding, Юрій Мельник з МХП, Ігор Ліскі з EFI Group. В той же час склад учасників відрізняється від того, який Офіс президента зібрав на зустріч з Володимиром Зеленським наприкінці 2024 року, на якій також було близько 30 бізнесменів.

По ліву та праву руку від Єрмака, згідно з фото, заступник голови Офісу президента Віктор Микита та заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон, про можливість призначення якого заступником голови ОП повідомлялося раніше. Також були присутні радник з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна та заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/5945

Теги: #єрмак #рада #підприємці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:25 07.03.2025
Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану створить секретаріат – Єрмак

Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану створить секретаріат – Єрмак

22:21 07.03.2025
В Асоціації Україна-ЄС сподіваються на розблокування першого переговорного кластера про вступ України до ЄС

В Асоціації Україна-ЄС сподіваються на розблокування першого переговорного кластера про вступ України до ЄС

04:14 07.03.2025
Прем'єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради

Прем'єр Чехії оприлюднив висновки Європейської Ради

20:53 05.03.2025
Питання перетину кордону необхідно повернути в правове русло

Питання перетину кордону необхідно повернути в правове русло

19:57 05.03.2025
Інформація про нібито підготовку законопроєкту щодо мобілізації з 14 років – фейк, заявив нардеп

Інформація про нібито підготовку законопроєкту щодо мобілізації з 14 років – фейк, заявив нардеп

17:49 05.03.2025
Радник з нацбезпеки президента США провів переговори з Єрмаком

Радник з нацбезпеки президента США провів переговори з Єрмаком

10:51 05.03.2025
Якщо Росія хоче завершення війни, вона повинна припинити щоденні обстріли, – Єрмак

Якщо Росія хоче завершення війни, вона повинна припинити щоденні обстріли, – Єрмак

19:49 03.03.2025
Гуманітарний комітет 5 березня розгляне першочергові кроки щодо унормування перетину кордону митцями та медійниками

Гуманітарний комітет 5 березня розгляне першочергові кроки щодо унормування перетину кордону митцями та медійниками

21:37 28.02.2025
Єрмак: без реальних гарантій війна повернеться

Єрмак: без реальних гарантій війна повернеться

15:46 26.02.2025
Єрмак обговорив з радником прем’єр-міністра Великої Британії продовження підтримки України

Єрмак обговорив з радником прем’єр-міністра Великої Британії продовження підтримки України

ВАЖЛИВЕ

Трамп хотів би обговорювати гарантії безпеки для України лише після припинення бойових дій

Зеленський повідомив про інтенсивну роботу з командою Трампа

Трамп: Мені все важче мати справу з Україною, у РФ є всі карти

Україна активно працює, щоб не допустити жодних дефіцитів у постачанні допомоги - Зеленський

Зеленський провів Ставку, присвячену аналізу сьогоднішнього російського удару

ОСТАННЄ

Уряд затвердив нових членів Наглядової ради Агенції оборонних закупівель - Міноборони

П'ятеро людей загинули й 15 отримали поранення внаслідок обстрілів Добропілля – ОВА

Акції протесту у Словаччині проти проросійської політики Фіцо поновилися - ЗМІ

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 184 одиниці живої сили - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 109 ворожих атак - Генштаб

Умєров обговорив з Брекельмансом допомогу з дронами та ППО

США конфіскували домени російської криптобіржі Garantex і заморозили $26 млн

В Німеччині засудили до довічного ув'язнення росіянина, який вбив двох українських військових

Трамп закликав Іран до переговорів щодо ядерної програми, попередивши про можливі військові дії

Єрмак обговорив з представниками Північної Європи та Балтії розробку мирного плану

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА