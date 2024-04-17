ЖК "Воздвиженка" звернулось до Президента та СНБО з приводу ризиків для інституту управління заарештованим майном через дії АРМА

ТОВ "ЖК "Воздвиженка" (ЖКВ), один з найефективніших управителів АРМА, заявляє про загрозу інституту управління заарештованими активами через дії Агентства. Існуючи ризики можуть привести до того, що підсанкційні російські громадяни зможуть повернути фактичний контроль над заарештованими активами в Україні. Представники ЖКВ публічно звернулись до Президента, Уряду та СНБО з проханням врегулювати цю критичну ситуацію. Про це йшлося на пресконференції, яку дали представники Товариства в Інтерфакс-Україна 17 квітня 2024 року.

Представник єдиного учасника ТОВ "ЖК "Воздвиженка" Геннадій Піонтковський та директор Товариства Ольга Шабельник розкрили, що може стояти за заявами АРМА про бажання розірвати договори на управління заарештованим майном з ЖКВ, та які можуть бути наслідки.

Геннадій Піонтковський повністю спростував попередню заяву АРМА від 5 квітня 2024 року, в якій йшлося про нібито "неналежне управління" активами. Він навів дані, які показали, що левову частку доходів АРМА від управління заарештованими активами забезпечує саме ЖКВ:

"Загальна сума, яку ми заплатили до бюджетів всіх рівнів з моменту начала управління заарештованим майном, сягнула майже 177 млн грн, в тому числі, вже у 2024 році - 16 млн грн. Винагорода АРМА за цей період склала 94,5 млн гривень, в тому числі майже 10 млн гривень в 2024 році. За версію АРМА, ЖКВ "вмить" - менш ніж за 2 місяці – перетворились з одного з найкращих управителів на найгіршого. Але ж цифри говорять самі за себе. За 2019-2023 роки ЖКВ має більше 400 довідок за результатами перевірок від АРМА про погодження витрат та ефективне управління. Існує лише 1 довідка за лютий 2024 року, в яку АРМА включило чомусь дані за 2023 рік, де наше управління признається неналежним".

Він також заявив в ході пресконференції: "Я, як представник єдиного учасника Товариства ЖКВ, досі не розумію, як та чому ті самі співробітники АРМА, які 6 років погоджували усі статті витрат, вже у лютому 2024 ті самі статті не погодили".

В ТОВ "ЖК Воздвиженка" раніше заявляли, «що домисли щодо неефективності управління ЖКВ активами суперечать Закону "Про АРМА", Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами та Методичнім рекомендаціям «Настанови з управління арештованим майном».

"Дії АРМА примушують нас думати, що останнього часу виникла якась упередженість до "ЖК Воздвиженка", а інформація від орендарів наводить на думки, що АРМА діє на чиєсь замовлення. Все вказує на те, що шукають будь-який привід, щоб позбутись ЖК "Воздвиженка", як управителя", - заявив Геннадій Піонтковський.

Про упередженість АРМА говорять також нескінчені запити, та перевірки, які паралізують бізнес діяльність ТОВ "ЖК Воздвиженка". Одночасно з цим АРМА здійснює огляд 195 активів, в ході якого бізнес також готував та готує пояснення.

"Працівники ЖКВ практично з ранку до ночі готують відповіді АРМА. Загалом своєчасно було подано більше 50 відповідей, обґрунтувань і пояснень на 7 000 аркушах", - підкреслила Ольга Шабельник. Вона додала, що серед наслідків описаних дій АРМА основними є: звільнення до 70 працівників, які сумлінно виконували свою роботу та забезпечували надходження до бюджетів всіх рівнів; загрози для бізнес діяльності орендарів; ненадходження коштів до держбюджету, мінімум, 5 млн грн щомісяця; руйнування та знецінення об’єктів нерухомості та інше.

Ольга Шабельник впевнена, що ситуація, що склалася, може дискредитувати взагалі процес управління заарештованим майном: "Наш кейс – це лакмусовий папірець, який визначить, чи має майбутнє прозорий процес управління заарештованим майном, або всі учасники цього процесу залишаться заручниками кулуарних домовленостей. Ми впевнені, що будь-який державний орган, чи то податкова, чи то митниця, чи то АРМА повинні вибудовувати сервісну модель у взаємодії з бізнес середовищем, а не карну. Це те, що від них очікують і наші західні партнери. Не дарма до призначення керівництва АРМА була прикута увага послів G7".

Представник єдиного учасника ТОВ "ЖК "Воздвиженка", яке здійснює управління активами у тому числі підсанкціних осіб зі зв’язками з рф, акцентував увагу на головному ризику, якщо дії АРМА призведуть до розірвання договорів на управління: "Законно забезпечити безперервність управління, як заявляють у АРМА, не вдасться. Заявляємо про це відповідально та володіючи всім обсягом інформації. ТОВ "ЖК "Воздвиженка" - один з основних учасників побудови інституту управління заарештованим майном, працівники компанії знайомі з усіма «підводними каміннями». Проведення нового конкурсу, переоцінка майна, отримання всіх необхідних дозволів триватиме від 8 місяців до року. З моменту закінчення договору на управління з ТОВ "Воздвиженка" колишні власники – колаборанти та зрадники Батьківщини – зможуть отримати фактичний доступ до своїх активів. В березні 2024 року прокуратура звертала увагу АРМА на цю проблему".

ТОВ "ЖК "Воздвиженка" звертається до Президента, Уряду та СНБО з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалася, та не допустити саботажу головної мети арешту та управління – забезпечення збереження речових доказів, невідворотність настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед для злочинців, які переховуються на території держави агресора. Представники ЖКВ наголошують, що зараз АРМА звернулась до Верховної Ради, щоб депутати прийняли окремі зміни до закону в частині управління корпоративними правами без необхідності погодження рішень із власниками в росії. Але такі дії Агентства свідчать або про нерозуміння своєї компетенції, або про її свідоме ігнорування, оскільки вже зараз не треба чекати жодних нових законів для контроля над арештованими російськими активами.

Завершаючи пресконференцію, Геннадій Піонтковський резюмував: "ЖКВ робило й до останнього дня дії договорів управління буде робити все, щоб збільшити надходження коштів до бюджету від управління активами. Нова команда АРМА по відношенню до свого кращого управителя діє непослідовно, непродумано, всупереч своїм власним заявам та рішенням. ЖКВ просить від АРМА припинити тиск та повернутися до конструктивного діалогу з метою підвищення ефективності управління активами, що сприятиме усім учасникам цих правовідносин".