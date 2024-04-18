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15:27 18.04.2024

Понад 85% українців виступають за визнання нелегітимності правління Путіна й розрив усіх відносин із РФ, крім гуманітарних, - соцопитування

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Понад 85% українців виступають за визнання нелегітимності правління Путіна й розрив усіх відносин із РФ, крім гуманітарних, - соцопитування

Переважна більшість українців підтримують ухвалену в жовтні 2023 року резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи з закликом до держав - членів організації визнати Володимира Путіна нелегітимним після незаконних виборів, які відбулися 2024 року, та припинити всі контакти з ним, крім гуманітарних, і з метою досягнення миру.

Як свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 21-27 березня і презентованого на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер, 85,2% респондентів підтримують таку позицію ПАРЄ, 5,2% не підтримують і 9,6% не змогли визначитися з відповіддю.

Підтримують цю позицію 92% жителів західного макрорегіону України, 91% -центрального, 72% жителів півдня України та 71,5% жителів сходу. Не підтримують 1%, 3%, 7% і 15% відповідно.

За визнання Путіна нелегітимним виступають 88% громадян України, які вдома переважно розмовляють українською мовою, і 78% тих, хто переважно розмовляє російською (не підтримують відповідно 3% і 9%).

Під час дослідження було опитано 2020 респондентів віком від 18 років, які проживають на контрольованих урядом України територіях, де не ведуться бойові дії. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ.

Теги: #рф #соцопитування #дипвідносини

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