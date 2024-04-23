Пресконференції

12:58 23.04.2024

Заступниця генпрокурора Літвінова: Розслідуємо воєнні злочини РФ проти довкілля, працюємо над притягненням злочинців до відповідальності

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Заступниця генпрокурора Літвінова: Розслідуємо воєнні злочини РФ проти довкілля, працюємо над притягненням злочинців до відповідальності

Україна стала першою країною у світі, що розслідує воєнні злочини РФ проти довкілля в глобальному масштабі та працює над притягненням винних до відповідальності, наголошує заступниця генерального прокурора Вікторія Літвінова.

"Викликами часу зумовлена поява нового напряму нашої роботи. Він стосується розслідування кримінальних правопорушень, які заподіяли шкоду довкіллю внаслідок збройної агресії РФ", - сказала заступниця генпрокурора у вівторок на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Літвінова акцентувала увагу на тому, що ще "жодна країна у світі не розслідувала воєнних злочинів проти довкілля в таких масштабах".

"Наше завдання - виявлення та належне розслідування фактів, що мають ознаки воєнних злочинів, унаслідок яких постраждала природа. А також робота над тим, щоб російські воєнні злочинці понесли відповідальність за кожен скоєний воєнний злочин, який завдав шкоди довкіллю", - зазначила заступниця генпрокурора.

Вона додала, що попри невеликий період роботи екологічних прокуратур - із 23 квітня 2021 року - від початку повномасштабної агресії РФ прокурори отримали унікальний досвід у розслідуванні воєнних злочинів проти природи.

Загалом, за її словами, за три роки роботи спеціалізованих екологічних прокуратур до суду було скеровано матеріали щодо понад 6 тис. кримінальних проваджень, пов'язаних зі злочинами проти довкілля, за якими порушено позови на відшкодування збитків у сумі 13,8 млрд грн.

Лише впродовж 2022-2023 років, як зазначила Літвінова, не допущено незаконного використання та повернуто державі майже 44 тис. га земель природоохоронного призначення, зокрема 35 тис. га заповідних земель.

Раніше генеральний прокурор Андрій Костін заявляв, що Україна є першою країною в історії, яка розслідує злочини окупантів проти довкілля як воєнні.

Зокрема за статтею "екоцид" розслідують справу у зв'язку з підривом окупантами Каховської ГЕС. Окрім того, повідомлено про підозру у скоєнні злочину екоциду російському генерал-полковнику та чотирьом його підлеглим, які віддавали накази на вчинення обстрілу дослідницької установки "Джерело нейтронів" у Харкові.

Прокурори та експерти Міжнародного кримінального суду також розслідують низку воєнних злочинів, скоєних окупантами в Україні проти довкілля.

Теги: #прокуратура #екологія

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