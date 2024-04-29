Події

11:40 29.04.2024

ДІАМ анулювала дозвіл на будівництво 14 ЖК на території НАУ

1 хв читати
ДІАМ анулювала дозвіл на будівництво 14 ЖК на території НАУ

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) анулювала дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території Національного авіаційного університету (НАУ) в Києві.

"Державна інспекція архітектури та містобудування України анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт на території Національного авіаційного університету за заявою в. о. ректора НАУ Ксенії Семенової. Скасуванню забудови передувало відповідне рішення наглядової ради НАУ", - ідеться в повідомленні пресслужби вишу.

Зазначається, що на засіданні наглядової ради НАУ було розглянуто та детально вивчено всі документи щодо інвестиційної угоди на забудову території, яку було укладено ще 2007 року.

"Беручи до уваги всі наявні факти та матеріали, було прийнято рішення про такі дії: провести претензійно-позовну роботу щодо інвестиційної угоди, яка суперечить інтересам університету, анулювати дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів, добитися відповідальності посадових осіб, що спричинили ухвалення рішень, які призвели до втрати державного майна і стагнації університету", - ідеться в повідомленні.

Теги: #нау #жк #діам

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:37 18.04.2024
"ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

"ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

19:24 17.04.2024
ТОВ "ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

ТОВ "ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

19:14 08.04.2024
"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію будинок №1 у ЖК "Голосіївський"

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію будинок №1 у ЖК "Голосіївський"

16:18 13.03.2024
Група компаній DIM ввела в експлуатацію ЖК "Новий Автограф"

Група компаній DIM ввела в експлуатацію ЖК "Новий Автограф"

18:45 26.02.2024
ДІАМ здійснюватиме ринковий нагляд за якістю будпродукції - постанова

ДІАМ здійснюватиме ринковий нагляд за якістю будпродукції - постанова

20:59 19.02.2024
Про нові підходи підготовки кадрів для бізнесу, навчальні кейси, і виклики в освіті під час воєнного стану

Про нові підходи підготовки кадрів для бізнесу, навчальні кейси, і виклики в освіті під час воєнного стану

15:01 13.10.2023
НАУ готує позов до суду у зв'язку з реорганізацією вишу

НАУ готує позов до суду у зв'язку з реорганізацією вишу

14:47 13.10.2023
Кабмін схвалив реорганізацію НАУ

Кабмін схвалив реорганізацію НАУ

14:46 29.09.2023
У НАУ закликають уряд не реорганізовувати вишу

У НАУ закликають уряд не реорганізовувати вишу

15:43 28.09.2023
Британська міжнародна школа інвестує у створення освітніх закладів у заміському комплексі Park Lake City під Києвом

Британська міжнародна школа інвестує у створення освітніх закладів у заміському комплексі Park Lake City під Києвом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українсько-польський кордон розблоковано, переговори щодо співпраці агросекторів двох країн продовжаться влітку - Мінагрополітики

Глава УГКЦ: Зробімо все можливе, щоб обмін "всіх на всіх" став пасхальною дійсністю

Інформація про мирні переговори з РФ, що готуються в червні, неправдива - Центр протидії дезінформації

Снайпери СCО ліквідували чотирьох окупантів у Донецькій області

Ворог за добу втратив 1320 осіб

ОСТАННЄ

Україна вперше взяла участь у навчаннях із кібероборони Locked Shields 2024

Українсько-польський кордон розблоковано, переговори щодо співпраці агросекторів двох країн продовжаться влітку - Мінагрополітики

Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів

Глава УГКЦ: Зробімо все можливе, щоб обмін "всіх на всіх" став пасхальною дійсністю

Інформація про мирні переговори з РФ, що готуються в червні, неправдива - Центр протидії дезінформації

Петиція із закликом прибрати Булгакова з публічного простору Києва набрала потрібну кількість голосів

У ПП "Гребенне - Рава-Руська" відновлено пропуск вантажівок - Держприкордонслужба

Атаковано енергооб'єкт на сході країни, Україна отримувала й передавала е/е до Польщі - Міненерго

Майже половина українців не мають наміру брати відпустку у 2024 році - опитування Rakuten Viber

Шахраї викрадають акаунти WhatsApp, використовуючи несправжні петиції про присвоєння "Героя України" захисникам - Мін'юст

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА