ДІАМ анулювала дозвіл на будівництво 14 ЖК на території НАУ

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) анулювала дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території Національного авіаційного університету (НАУ) в Києві.

"Державна інспекція архітектури та містобудування України анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт на території Національного авіаційного університету за заявою в. о. ректора НАУ Ксенії Семенової. Скасуванню забудови передувало відповідне рішення наглядової ради НАУ", - ідеться в повідомленні пресслужби вишу.

Зазначається, що на засіданні наглядової ради НАУ було розглянуто та детально вивчено всі документи щодо інвестиційної угоди на забудову території, яку було укладено ще 2007 року.

"Беручи до уваги всі наявні факти та матеріали, було прийнято рішення про такі дії: провести претензійно-позовну роботу щодо інвестиційної угоди, яка суперечить інтересам університету, анулювати дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів, добитися відповідальності посадових осіб, що спричинили ухвалення рішень, які призвели до втрати державного майна і стагнації університету", - ідеться в повідомленні.