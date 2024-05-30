Пресрелізи

11:51 30.05.2024

НАУ підтримує акцизний законопроект для фінансової стабільності України

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Київ, 30 травня 2024 року

Нафтогазова Асоціація України (НАУ) підтримала ухвалений Кабінетом Міністрів та направлений до Верховної Ради законопроект №11256, що передбачає поетапне підвищення акцизів на всі види пального. У профільній асоціації бачать справедливий та ефективний підхід до наповнення бюджету, який є вкрай необхідним для фінансової стабільності країни.

Президент НАУ Ярослав Старовойтенко наголосив: "Однією з ключових цілей запропонованих змін є забезпечення збалансованого підвищення акцизів на всі види моторного палива, створюючи більш справедливі умови для всіх учасників ринку, гарантуючи, що кожен власник авто, незалежно від виду пального, приймає повноцінну участь у наповненні бюджету."

Старовойтенко також відзначив: "Очевидно, що запропоновані зміни збережуть економічну вигоду для споживачів СВГ. Пропорційне підвищення акцизів на бензин та СВГ збереже різницю у роздрібних цінах на бензин та СВГ на рівні 25 гривень за літр (за незмінних інших факторів), що залишить ціни на СВГ привабливими для автомобілістів. Об’єми його споживання суттєво не зміняться. За розрахунками Мінфіну такі зміни по акцизам на пальне сприятимуть збільшенню бюджетних надходжень на майже 2,7млрд грн щомісячно вже в ІІ півріччі 2024"

В НАУ з розумінням ставляться до вимушених непопулярних кроків з підвищення податків. Адже фінансування сектору оборони та безпеки можливе виключно за рахунок внутрішніх джерел.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив та направив до ВР проект закону №11256, що передбачає поетапне підвищення та вирівнювання ставок акцизів на пальне. Згідно із запропонованими змінами, вже з 1 липня поточного року акциз на бензин збільшиться до €242,60 за 1000 літрів, акциз на дизельне паливо збільшиться до €177,60 за 1000 літрів, а акциз на скраплений газ зросте до €165 за 1000 літрів.

Про Нафтогазову Асоціацію України:

Нафтогазова Асоціація України є галузевим об’єднанням, що представляє інтереси найбільших гравців нафтогазового ринку. До її складу входять провідні оптові, роздрібні, видобуваючи, переробні підприємства, представники національного, міжнародного, приватного та державного секторів. Асоціація активно співпрацює з урядом, підприємствами та ЗМІ з метою розвитку нафтогазової галузі та впровадження європейських стандартів якості.

 

 

Теги: #нау

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