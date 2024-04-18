Події

02:37 18.04.2024

"ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

2 хв читати
"ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

ТОВ "ЖК "Воздвиженка" (ЖКВ) заперечує висновки Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), щодо неефективності управління та звернулось до влади з проханням втрутитись у ситуацію.

"ЖК "Воздвиженка" звертається до президента, уряду та РНБО з проханням звернути увагу на ситуацію, що склалася, і не допустити саботажу головної мети арешту й управління - забезпечення збереження речових доказів, невідворотність настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед для злочинців, які переховуються на території держави агресора", - повідомив представник єдиного учасника ТОВ "ЖК "Воздвиженка" Геннадій Піонтковський під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

За словами директорки ТОВ "ЖК "Воздвиженка" Ольги Шабельник, ситуація, що склалася, шкодить іміджу країни, а також дискредитує АРМА і процес управління арештованим майном.

"Ми впевнені, що будь-який державний орган, чи то податкова, чи то митниця, чи то АРМА, має вибудовувати сервісну, а не кримінальну модель у взаємодії з бізнес-середовищем. Це те, чого від них чекають і наші західні партнери. Не дарма до призначення керівництва АРМА була прикута увага послів G7", - підкреслила вона.

Піонтковський зазначив, що в період із 2019-го до 2023 року ЖКВ отримало понад 400 довідок за результатами перевірок АРМА про узгодження видатків та ефективне управління, а загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів за весь період управління становила 177 млн грн. При цьому висновок відомства про неефективність управління міститься в одному документі, виданому в лютому 2024 року.

"Дії АРМА змушують нас думати, що останнім часом виникла якась упередженість до "ЖК "Воздвиженка". ЖКВ просить АРМА припинити тиск і повернутися до конструктивного діалогу для підвищення ефективності управління активами, що піде на користь усім учасникам цих правовідносин", - резюмував Піонтковський.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року АРМА повідомило про намір змінити управителя 126 об'єктів через неефективну роботу ТОВ "ЖК "Воздвиженка". Зі свого боку компанія заявила про необґрунтованість висновків про неефективність управління.
У 2018 році АРМА передало в управління ТОВ "ЖК "Воздвиженка", що входить до групи компаній DCH бізнесмена Олександра Ярославського, 32 об'єкти нерухомості (автосалони, СТО, складські та комерційні приміщення), що належали групі компаній "АІС".

За даними "ЖК "Воздвиженка", загалом компанія управляє 195 об'єктами в 16 областях України.

 

Теги: #україна #звернення #жк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:47 18.04.2024
Мішель: лідери ЄС розуміють важливість поставити Україні більше боєприпасів і засобів ППО

Мішель: лідери ЄС розуміють важливість поставити Україні більше боєприпасів і засобів ППО

01:25 18.04.2024
Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році - посол

Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році - посол

00:26 18.04.2024
Законопроєкт, оприлюднений конгресменами, передбачає понад $60 млрд допомоги Україні та регіональним партнерам - посол

Законопроєкт, оприлюднений конгресменами, передбачає понад $60 млрд допомоги Україні та регіональним партнерам - посол

23:56 17.04.2024
Україна може перемогти у війні, але потрібна прогнозована ритмічна підтримка - глава Мінфіну на круглому столі СБ і МВФ

Україна може перемогти у війні, але потрібна прогнозована ритмічна підтримка - глава Мінфіну на круглому столі СБ і МВФ

23:55 17.04.2024
Лідери ЄС заявляють про необхідність терміново поставити Україні засоби ППО - висновки Ради

Лідери ЄС заявляють про необхідність терміново поставити Україні засоби ППО - висновки Ради

23:09 17.04.2024
Україні потрібен ефективний фінансовий щит - Зеленський у Світовому Банку

Україні потрібен ефективний фінансовий щит - Зеленський у Світовому Банку

22:33 17.04.2024
Зеленський виступив на засіданні Євроради та міністерській конференції Світового Банку

Зеленський виступив на засіданні Євроради та міністерській конференції Світового Банку

21:59 17.04.2024
Байден підтримав план Джонсона щодо України

Байден підтримав план Джонсона щодо України

21:24 17.04.2024
Президент Литви Науседа: Я стурбований тим, що ми втрачаємо фокус щодо України

Президент Литви Науседа: Я стурбований тим, що ми втрачаємо фокус щодо України

20:58 17.04.2024
Україна, донори та приватний сектор мають створити потужний механізм масштабування проєктів економічного відновлення - Пріцкер

Україна, донори та приватний сектор мають створити потужний механізм масштабування проєктів економічного відновлення - Пріцкер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мішель: лідери ЄС розуміють важливість поставити Україні більше боєприпасів і засобів ППО

Зеленський не виключає російських атак на українські АЕС і просить у членів Євроради засоби ППО

Лідери ЄС заявляють про необхідність терміново поставити Україні засоби ППО - висновки Ради

Україні потрібен ефективний фінансовий щит - Зеленський у Світовому Банку

Зеленський виступив на засіданні Євроради та міністерській конференції Світового Банку

ОСТАННЄ

Зеленський не виключає російських атак на українські АЕС і просить у членів Євроради засоби ППО

Єрмак переконаний, що у списку Time мають бути герої, які загинули за Україну і свободу

Армія РФ увечері завдала удару двома керованими авіабомбами по Бериславу - Херсонська ОВА

"Укренерго" попередило про контрольовані обмеження промспоживачів 18 квітня

Нацакадемія наук США створює фонд фінансування науки та інновацій України

Неїжпапа обговорив з представником уряду Естонії посилення технічних можливостей ВМС ЗСУ

Екснардепа Демчака оголошено в розшук

Від початку 2024 р. ворог обстріляв Сумську область понад чотири тисячі разів - Клименко

В Офісі президента відбулася зустріч зі швейцарською делегацією

Унаслідок ракетного удару по Чернігову близько 80 осіб звернулися по медичну допомогу, понад 40 госпіталізовано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА