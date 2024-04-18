Пресконференції

15:01 18.04.2024

Українці найкраще ставляться до Канади, Латвії та Великої Британії, ставлення до Польщі та США суттєво погіршилося - соцопитування

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Українці найкраще ставляться до Канади, Латвії та Великої Британії, ставлення до Польщі та США суттєво погіршилося - соцопитування

Найбільше українців позитивно ставляться до Канади (93,2%), Латвії (93,1%) і Великої Британії (92,3%), свідчать результати соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова 21-27 березня і яке було презентоване на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Слідом ідуть Литва (91,9%), Франція (91,6%), Естонія (91,4%), Німеччина (90,3%), Чехія (89,1%) і Нідерланди (87,5%).

До США 80% ставляться позитивно, 12,9% негативно (різниця 67,1), до Польщі 58,4% - позитивно, 32,1% - негативно (різниця 26,3), до Угорщини лише 29% позитивно, 62,8% - негативно.

При цьому ставлення до США значно погіршилося порівняно з минулим роком: якщо в серпні 2023 року показник різниці позитивного та негативного ставлення становив 84,1, то в січні 2024 року - вже 78,2, і в березні впав до 67,1.

Ще більшим є падіння показника різниці позитивного та негативного ставлення до Польщі - у березні 2023 року він був 91,8, у серпні - 89,7, у січні 2024-го - 75, і в березні - 26,3.

Під час дослідження було опитано 2020 респондентів віком від 18 років, які проживають на контрольованих урядом України територіях, де не ведуться бойові дії. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ.

Теги: #соцопитування #країни #відношення

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