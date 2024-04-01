Компанія Arricano Real Estate PLC заявляє про спробу рейдерства своїх активів в Україні

Активи компанії Arricano Real Estate PLC (Кіпр) в Україні впродовж 2023-2024 років перебувають під системним тиском з боку силових структур, компанія прагне відстояти свої активи, бізнес і репутацію в правовому полі, використовуючи всі наявні правові інструменти, повідомляється в офіційному зверненні Arricano Real Estate PLC.

Як повідомлялося, в рамках кримінального провадження АРМА в березні 2024 року було передано торговельні центри CITY MALL (Запоріжжя) та "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, що належать Arricano Real Estate PLC.

"Компанія свідомо уникала публічної комунікації з цього приводу, розуміючи, що будь-яка публічна заява європейського інвестора про зловживання або ознаки корупції в силових структурах може вплинути на ставлення до України з боку західних партнерів та їхню допомогу, таку необхідну у воєнний час. Ми вірили, що Україна, яка прагне стати членом ЄС, є правовою державою, і вірили, що до нашої позиції про те, що справу мають розслідувати цивілізовано, прислухаються. Проте ситуація заходить настільки далеко за межі правового поля й адекватності, що ми змушені публічно заявити: активи Arricano Real Estate PLC в Україні намагаються забрати силовим шляхом із використанням впливу на правоохоронні та судові органи", - наголосив директор Arricano Real Estate PLC (Кіпр) Маргус Курм.

Зазначається, що Arricano дізналася про існування кримінального провадження та, згодом, про арешт усіх ТРК у вересні-жовтні 2023 року, однак ознайомитися з деталями справи змогли лише в листопаді. Ключовим припущенням сторони обвинувачення (Головне управління СБУ в Києві та Київській області та Київська обласна прокуратура) для накладення арештів є начебто перерахування державі-агресору прибутку від діяльності чотирьох торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) в Україні. Сторона обвинувачення не надає жодного документа на підтвердження цього обвинувачення. Аrricano повністю спростувала це обвинувачення та надала відповідні докази, які підтверджують, що в період з 24 лютого 2022 року до 16 жовтня 2023 року (що є періодом, який досліджується в кримінальному провадженні) у компаній групи Аrricano в Україні апріорі були відсутні будь-які грошові перекази за кордон.

Ключовим моментом, коли стало зрозуміло, що метою дій силовиків є знищення або відібрання бізнесу, а не розслідування справи, стало: подання клопотань про блокування рахунків усіх компаній Arricano в Україні; безпідставна спроба передати всі ключові активи Arricano в Україні в управління третім особам через АРМА.

"Блокування рахунків призводить до повного і безальтернативного зупинення бізнесу, а передання в управління дає змогу, щоб доходи від ТРЦ протягом усього часу розслідування (яке може тривати роками та в більшості справ не закінчується нічим) отримували треті особи, які не вклали в побудову та розвиток об'єктів жодної копійки", - наголошує Курм.

Зазначається, що незважаючи на те, що звинувачення щодо перерахування прибутку від діяльності чотирьох ТРЦ в Україні державі-агресору не було підтверджено жодним доказом, наразі щодо двох із чотирьох ТРЦ - City Mall у Запоріжжі та "Сонячна Галерея" у Кривому Розі - винесено рішення про передання в управління.

"Це протизаконні дії, які прямо суперечать не лише законодавству, а й здоровому глузду. Arricano продовжуватиме оскаржувати такі незаконні рішення всіма можливими правовими засобами, як в Україні, так і на міждержавному рівні", - наголошується у зверненні.

За всі роки роботи на ринку України Arricano інвестувала понад $600 млн в українську економіку і продовжує інвестувати. Спроба заблокувати рахунки та передати ключові активи в управління третім особам через АРМА потягне за собою зупинку бізнесу та інвестиції у відновлення торговельного центру в Кривому Розі, що був пошкоджений ракетною атакою ворога на початку цього року, а також інвестиції в будівництво ще одного торгового об'єкту на Лук'янівці в Києві та поліпшення наяних торговельно-розважальних центрів Arricano в столиці та Запоріжжі.

"Ми впевнені, що дії силових структур і спроби передати наші активи до АРМА - незаконні та непропорційні. Такі дії, вочевидь, шкодять інвестиційному клімату в Україні, адже жодна іноземна компанія не інвестуватиме в країну, де маніпулюють законодавством і фактами, щоб забирати бізнес. Ми продовжуємо оскарження незаконних дій і рішень у судах, звернулися зі скаргами до всіх уповноважених інституцій в Україні. У разі блокування бізнесу компанія Arricano використовуватиме всі наявні інструменти для міжнародного захисту інвестицій та відшкодування завданих збитків", - зазначив Курм.

https://reestr.arma.gov.ua/#/Undae208a2e6445f53b65a2dbef0f6cf11d8b04721353a40904f856e3a2defffaa9

https://reestr.arma.gov.ua/#/Undd9534027416e596b87a43d1ce40898db1ac428133ef4ca4e1b943373c20d072e