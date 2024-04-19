АРМА запропонувало провести експертизу картин з колекції Медведчука перед їх продажем, щоб залишити у власності держави найцінніші

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) запропонувало Міністерству культури та інформаційної політики провести експертизу заарештованих картин з колекції Віктора Медведчука, щоб виявити ті, які становлять культурну цінність, і зберегти їх у власності держави.

Як повідомила пресслужба АРМА в п'ятницю, 19 квітня відбулося засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, зокрема колекції картин Медведчука. Комісію очолює заступник голови АРМА Грігол Катамадзе.

"Рішенням комісії оголошено про початок конкурсу та визначено дату оголошення переможця - 9 травня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

На засіданні Катамадзе повідомив, що АРМА надіслало лист до Міністерства культури та інформполітики з пропозицією залучити експертів до проведення експертизи картин. "У разі встановлення в колекції картин, що становлять культурну цінність для держави, або визначення їх предметами музейного значення, комісія агентства може прийняти рішення щодо призупинення процедури продажу таких полотен", - ідеться в повідомленні пресслужби АРМА.

Зазначено, що пропозиція АРМА дасть змогу, з одного боку, не зупинити надходження до державної скарбниці коштів, так необхідних Україні, особливо в часи війни, з другого - зберегти для нащадків шедеври культурної спадщини.

Голова АРМА Олена Дума повідомила, що агентство готує до реалізації 264 картини, що належали Медведчуку. Напередодні Мінкультури закликало передати вилучені у Медведчука цінні твори мистецтва українським музеям, чиї колекції постраждали через війну.