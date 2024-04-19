Пресконференції

15:18 19.04.2024

Німецька MC-Bauchemie має намір інвестувати EUR 1,5 млн у розширення виробництва сухих будівельних сумішей

2 хв читати

Київ. 19 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Німецька MC-Bauchemie має намір інвестувати EUR 1,5 млн у розширення виробництва сухих будівельних сумішей у Березані (Київська область), повідомив директор MC-Bauchemie Ukraine Артем Приймаченко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо намір побудувати нову лінію для спеціальних будівельних матеріалів, таких як різноманітні полімерцементні суміші для конструкційного ремонту бетону, топпінги для промислових підлог, гідроізоляційні матеріали, високофункціональні клеї для плитки. Орієнтовний обсяг інвестицій - EUR 1,5 млн", - сказав він на "круглому столі" "Будівельні матеріали. Готовність до потреб ринку на відновлення" в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За словами Приймаченка, інвестиції будуть здійснені за рахунок власних коштів компанії MC-Bauchemie. Наразі триває обговорення страхування воєнних ризиків.

"Ми зараз перебуваємо в процедурі отримання гарантії від міжнародних організацій з воєнних ризиків. Розглядаємо варіанти - німецький уряд або MIGA від Світового банку", - сказав він.

Згідно з планами компанії, нова лінія в Березані може бути запущена наприкінці 2025 року.

Заснована 1961 року група компаній MC-Bauchemie є одним із провідних міжнародних виробників будівельної хімії та технологій. Зі штатом понад 2,5 тис. співробітників представлена більш ніж у 50 країнах світу.

Згідно з даними опендатабот, ТОВО "МЦ БАУХЕМІ" (33482370) засновано 2005 року, статутний фонд 333,8 тис. грн. Дохід у 2023 році 356 млн 836 тис. грн, що у 2,6 раза вище за результати 2022 року і на 9% вище за довоєнний 2021 рік. Чистий прибуток за 2023 рік 55 млн 618 тис. грн, у 2022 році був чистий збиток у 18 млн 625 тис. грн.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Понад 85% українців виступають за визнання нелегітимності правління Путіна й розрив усіх відносин із РФ, крім гуманітарних, - соцопитування

Українці найкраще ставляться до Канади, Латвії та Великої Британії, ставлення до Польщі та США суттєво погіршилося - соцопитування

Відправлення в Україну підрозділів країн-союзниць підтримують 3/4 українців - соцопитування

Із зовнішніх процесів на Україну найгірше впливають проблеми у відносинах із Польщею, ситуація у США та політика уряду Угорщини - соцопитування

ТОВ "ЖК "Воздвиженка" попросило владу втрутитися в ситуацію з АРМА щодо заміни управителя заарештованими активами

Асоціації виробників будматеріалів працюють над відповідністю своєї продукції для оборони стандартам НАТО - президент ВСВБ

Україні необхідні стандарти з переробки будівельних відходів руйнувань - президент ВСВБ

Споживання цементу в Україні 2023 року зросло на 17% - асоціація "Укрцемент"

Мережа лабораторій "Ескулаб" виконує свої зобов'язання, але конфлікт між власниками зриває плани розвитку компанії

Бізнес міг би на зиму побудувати 500-1000 МВт розподіленої генерації в разі створення умов для цього - голова БАУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА