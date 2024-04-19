Київ. 19 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Німецька MC-Bauchemie має намір інвестувати EUR 1,5 млн у розширення виробництва сухих будівельних сумішей у Березані (Київська область), повідомив директор MC-Bauchemie Ukraine Артем Приймаченко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо намір побудувати нову лінію для спеціальних будівельних матеріалів, таких як різноманітні полімерцементні суміші для конструкційного ремонту бетону, топпінги для промислових підлог, гідроізоляційні матеріали, високофункціональні клеї для плитки. Орієнтовний обсяг інвестицій - EUR 1,5 млн", - сказав він на "круглому столі" "Будівельні матеріали. Готовність до потреб ринку на відновлення" в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За словами Приймаченка, інвестиції будуть здійснені за рахунок власних коштів компанії MC-Bauchemie. Наразі триває обговорення страхування воєнних ризиків.

"Ми зараз перебуваємо в процедурі отримання гарантії від міжнародних організацій з воєнних ризиків. Розглядаємо варіанти - німецький уряд або MIGA від Світового банку", - сказав він.

Згідно з планами компанії, нова лінія в Березані може бути запущена наприкінці 2025 року.

Заснована 1961 року група компаній MC-Bauchemie є одним із провідних міжнародних виробників будівельної хімії та технологій. Зі штатом понад 2,5 тис. співробітників представлена більш ніж у 50 країнах світу.

Згідно з даними опендатабот, ТОВО "МЦ БАУХЕМІ" (33482370) засновано 2005 року, статутний фонд 333,8 тис. грн. Дохід у 2023 році 356 млн 836 тис. грн, що у 2,6 раза вище за результати 2022 року і на 9% вище за довоєнний 2021 рік. Чистий прибуток за 2023 рік 55 млн 618 тис. грн, у 2022 році був чистий збиток у 18 млн 625 тис. грн.