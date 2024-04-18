Відправлення в Україну підрозділів країн-союзниць підтримують 3/4 українців - соцопитування

Майже три чверті українців (74,3%) підтримують ідею відправлення в Україну військових підрозділів західних держав-союзниць, свідчать результати соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова 21-27 березня і яке було презентоване на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Повністю підтримують таку ідею 48,2% респондентів, скоріше підтримують - 26,1%, скоріше не підтримують 7% опитаних і категорично проти - 5,2%. 13,4% вагалися з відповіддю.

Ідею відправлення в Україну військових підрозділів західних держав-союзників підтримує абсолютна більшість опитаних у західному (87%), центральному (78%) і східному (66%) макрорегіонах і відносна більшість (47,5%) респондентів у південному макрорегіоні. Не підтримують відповідно 4,5%, 10%, 19% і 27%.

Відповідаючи на запитання про те, чи сприятиме зміцненню України у протистоянні російській агресії укладення двосторонніх угод про безпекове співробітництво з низкою країн світу (зокрема, з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Італією, Канадою, Нідерландами), 81% опитаних дали ствердну відповідь (43,7% підтримують та 37% скоріше підтримують) і лише 9% - заперечну (6% - скоріше не підтримують та 2,6% не підтримують категорично). Підтримка таких угод становить від 70% у східному макрорегіоні до 89% - у західному.

Під час дослідження було опитано 2020 респондентів віком від 18 років, які проживають на контрольованих урядом України територіях, де не ведуться бойові дії. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ.