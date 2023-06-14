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12:14 14.06.2023

Громадяни України найбільше довіряють ЗСУ, добровольцям і президенту, а не довіряють судовій системі, політичним партіям і ВР - опитування

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Громадяни України найбільше довіряють ЗСУ, добровольцям і президенту, а не довіряють судовій системі, політичним партіям і ВР - опитування

Українці найбільше довіряють Збройним силам України (93%), добровольчим загонам (86%), президенту України та Національній гвардії України (по 83%).

Такими є результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова і презентованого на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Згідно з опитуванням, 82% респондентів довіряють волонтерським організаціям, 80% - Державній службі з надзвичайних ситуацій, 79% - Державній прикордонній службі, 75% - Міністерству оборони, 66% - Службі безпеки України, по 61% - громадським організаціям і церкві, 59% - Національній поліції, 58% - головам міст (селищ, сіл), у яких проживають респонденти, 55% - радам міст (селищ, сіл), у яких проживають респонденти.

Респонденти найчастіше висловлюють довіру, ніж недовіру, до засобів масової інформації (відповідно 49% і 37,5%), уповноваженого Верховної Ради з прав людини (відповідно 46% і 28%), Національного банку (відповідно 46% і 37%).

Більшість респондентів не довіряє судам і судовій системі загалом - 70%, політичним партіям не довіряють 69% опитаних, державному апарату (чиновникам) - 66%, прокуратурі - 58%, комерційним банкам - 56%, Верховній Раді - 55%.

Також частіше висловлюють недовіру, ніж довіру, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (не довіряють 49,5%, а довіряють лише 27%), Національному агентству з питань запобігання корупції (відповідно 49% та 26,5%), уряду України (відповідно 49% та 39%), Національному антикорупційному бюро України (відповідно 49% та 30%), профспілкам (відповідно 42% та 26%).

Соціологічна служба Центру Разумкова провела соцопитування 23-31 травня в рамках програми MATRA, що фінансується посольством Королівства Нідерландів в Україні. Опитування проводили методом face-to-face у всіх регіонах, контрольованих урядом України, де не тривають бойові дії, та Києві.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теги: #опитування #центр_разумкова #довіра

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