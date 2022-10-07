Сервіс "е-Черга" для водіїв вантажівок почне працювати в тестовому режимі наприкінці жовтня

Київ. 7 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Безкоштовний сервіс "е-Черга", який дасть змогу водіям вантажівок приїжджати на пункт пропуску перед самим проходженням контролю, запрацює в тестовому режимі наприкінці жовтня, повідомив заступник голови Держслужби України з безпеки на транспорті (ДСБТ) Микита Лагунін на спільній пресіконференції в інформагентстві "Інтерфакс-Україна".

"Система автоматично, без людського втручання, розподілятиме заявників на два потоки - пріоритетна черга і загальна. Право першочергового проїзду матимуть, зокрема, перевізники швидкопсувних товарів. Які саме товари транспортує перевізник, система "е-Черга" розрізнятиме за даними з митної декларації, відомості про яку потрібно буде вносити під час запису в чергу. Для будь-яких інших товарів пріоритетів, передбачених чинною нормативною базою, не буде", – пояснив Лагунін.

Серед переваг проєкту "е-Черга" для держави представник ДСБТ назвав можливість оперативно відстежувати та аналізувати транспортні потоки на окремих ділянках трас, що ведуть до кордону.

Крім того, цей сервіс допоможе в боротьбі з корупційними ризиками завдяки прозорості системи та усуненню впливу людського чинника на просування в черзі окремих транспортних засобів, зазначив він.

"Впровадження "е-Черга" сприятиме оптимізації бізнес-процесів через зручний механізм онлайн-запису та моніторингу просування черги для перетину кордону, мінімізації часу фізичного простою вантажівки безпосередньо в живій черзі на кордоні. Це, у свою чергу, знизить собівартість послуги перевезення, оскільки зменшиться час простою вантажівки перед кордоном", – зазначив Лагунін.

Проєкт "е-Черга" реалізується Міністерством інфраструктури України спільно з "Укртрансбезпекою" та у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Державною митною та прикордонною службами України за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".