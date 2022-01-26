"Агромарс" блокує продаж своїх арештованих активів на аукціонах - юрист компанії-кредитора

Київ. 26 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Великий виробник м'яса птиці ТОВ "Комплекс Агромарс" (Київ), стосовно якого відкрито справу про банкрутство, затягує примусовий продаж своїх арештованих активів на онлайн-аукціонах шляхом подання до судів різних інстанцій зустрічних клопотань та заяв, а також відкриття фіктивних кримінальних проваджень проти приватних судових виконавців, що займаються вилученням коштів на користь підприємств, перед якими має заборгованість.

Відповідну заяву озвучив юрист ТОВ "Ветсинтез-Віп" (Харків) Юрій Бурдай на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у середу.

"На сьогодні ми є кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "Комплекс Агромарс". Майже рік тому ми отримали судове рішення, згідно з яким "Комплекс Агромарс" мав повернути "Ветсинтез-Віп" майже 10 млн грн заборгованості за неналежне виконання боргових зобов'язань, що виникали між нами протягом останніх двох-трьох років. Станом на сьогодні ми не отримали жодної копійки ні з виконавчого провадження, ні безпосередньо від "Комплексу Агромарс", - уточнив юрист.

За його словами, судове протистояння між "Агромарсом" та приватними судовими виконавцями, які здійснюють вилучення його активів для продажу на онлайн-аукціонах та подальшого погашення його боргів перед кредиторами, є болючим для "Ветсинтез-Віп", оскільки компанія не має можливості повернути кошти за раніше надані птахокомплексу товари.

"Жодного заперечення факту постачання товарів не може бути, оскільки всі видаткові накладні були підписані боржником, і на сьогодні ми не знаємо, що робити, оскільки подаються скарги на дії приватних виконавців, проти них відкриваються фіктивні кримінальні провадження у той самий день, коли мають відбуватися аукціони з продажу майна "Агромарсу", за підсумками яких ми маємо повернути наші гроші", - пояснив Бурдай.

Він уточнив, що "Ветсинтез-Віп" не може брати участь у таких судових розглядах, оскільки розгляд таких заяв та клопотань відбувається або в режимі закритих засідань, або компанія не отримує повідомлень про дату та місце їх проведення.

Бурдай також зазначив, що заяви і клопотання, які подає "Агромарс", судові інстанції розглядають протягом півтора місяця всупереч нормі процесуального законодавства - 10 днів.

"Ветсинтез-Віп" працює в Україні з 2000 року. Займається виробництвом ветеринарних препаратів для основних груп сільськогосподарських тварин, зокрема антибактеріальних, антистресових, протизапальних та протипаразитарних ветеринарних препаратів, антибіотиків, вітамінів та кормових добавок.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром компанії є Світлана Нестеренко, яка працює також заступником начальника відділу документального забезпечення та контролю Шостого апеляційного адміністративного суду (Київ).

Як повідомлялося, у жовтні 2021 року Господарський суд Києва відкрив провадження про банкрутство компанії "Комплекс Агромарс". Ініціатором процедури банкрутства стало ТОВ "Буддевелопмент Київ" (Київ).

"Агромарс", що випускає м'ясо птиці в Україні під ТМ "Гаврилівські курчата", - вертикально інтегрований холдинг, що займається вирощуванням зернових культур, виробництвом комбікормів, вирощуванням племінної та бройлерної птиці до переробки м'яса та його реалізації через власну франчайзингову мережу.

Головний птахокомплекс розташований у Гаврилівці (Київська обл.).

Структура ТОВ "Комплекс Агромарс" також включає: Броварську та Кагарлицьку філії, "Бориспільський експериментальний комбікормовий завод", "Київський комбікормовий завод", "Кагарлицький елеватор" та "Курганський бройлер".

Згідно з держреєстром, власниками ТОВ "Комплекс Агромарс" є Євген та Марина Сігали із частками 50,1% та 49,99%.