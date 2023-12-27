Економіка

16:21 27.12.2023

Майже третина жителів столиці заборгувала за е/е, борги становлять 1 млрд грн - YASNO

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Майже третина жителів столиці заборгувала за е/е, борги становлять 1 млрд грн - YASNO

Побутові споживачі електроенергії в Києві станом на 1 грудня 2023 року заборгували за ресурс 1 млрд грн, повідомила компанія YASNO - постачальник універсальної послуги та постачальник е/е домогосподарствам у столиці.

Згідно з пресрелізом компанії в середу, клієнтів-боржників налічується понад 1 млн. Як випливає із загальної інформації на її сайті, це майже третина всіх побутових споживачів, яких обслуговує YASNO, а їх - 3,5 млн.

У компанії уточнили, що 130 тис. домогосподарств із числа неплатників накопичили заборгованість більш ніж за три місяці. У YASNO порахували: переважна більшість із цієї кількості (понад 100 тис.) споживають щомісяця до 250 кВт-год, ще майже 19 тис. - 250-500 кВт-год, а 7 тис. неплатників - понад 500 кВт-год.

При цьому в YASNO звернули увагу, що останнім часом платіжна дисципліна населення погіршилася, назвавши таке ставлення до його обов'язків безвідповідальним. "Це гальмує темпи відновлення енергетичної інфраструктури, оскільки для цього необхідне стабільне надходження коштів від споживачів", - прокоментували в компанії.

Водночас вона акцентує увагу, що надалі, коли буде скасовано заборону на відключення клієнтів, боржники взагалі можуть залишитися без електропостачання.

"До переліку справ, які потрібно встигнути зробити до Нового року, додайте пункт "розрахуватися за світло". Тоді 2024-й ви розпочнете без боргів і зайвого клопоту. Ми дякуємо всім клієнтам, які своєчасно оплачують рахунки за електроенергію. Сьогодні це важлива умова для енергетичної безпеки всієї країни", - сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, слова якого наведено в релізі.

Теги: #київ #борги #електроенергія #yasno

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