"Епіцентр" фіксує зростання попиту на зарядні станції в 4,5 раза і готовий до можливого стрибка запитів на генератори

За результатами квітня в мережі "Епіцентр" спостерігався значний приріст продажів павербанків (+38%) і зарядних станцій (+350%) у штуках порівняно з попереднім роком, запит на генератори відчутний у регіонах, які найбільше постраждали від обстрілу енергоінфраструктури, повідомили в пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"За результатами квітня спостерігався значний приріст продажів павербанків (+38%) та зарядних станцій (+350%, тобто в 3,5 рази) в штуках порівняно з попереднім роком. Велику частку продажів становили тендери та гуртові покупки, основними покупцями яких є волонтерські фонди та бізнес", - повідомив керівник департаменту "Споживча електроніка" ТОВ "Епіцентр К" Роман Івашкевич.

За його словами, в перший тиждень травня відзначено спад продажів, що пояснюється святковими вихідними, коли проблем з електропостачанням не спостерігалося.

"Але вже у середу, 8 травня, ми побачили різке збільшення продажів через повідомлення про можливі відключення. В мережі "Епіцентр" продажі зарядних станцій зросли вдвічі порівняно з минулим тижнем. Проте зазначу, що в пікові дні у квітні продавалося ще на 40% більше, тому поки що можна говорити про стриманий тренд", - зазначив він.

Щодо генераторів, то порівняно з зимовим періодом 2022/2023 років загалом не спостерігається сплеску попиту в країні.

За словами керівника департаменту "Машини, станки, обладнання" ТОВ "Епіцентр К" Сергія Орлова, точкові запити на ці категорії спостерігаються в регіонах, де більш відчутні проблеми зі світлом.

"Наприклад, у Харкові ми отримували запити на більш потужні генератори від 10 кВт і більше, які купують переважно малі бізнеси. Це той тип генераторів, якого не багато на ринку", - повідомив він.

За його словами, ситуативно низький попит на генератори на цьому етапі має кілька причин. Перш за все, українці накопичили значний запас енергогенерувального обладнання ще в попередній кризовий період.

"Суттєву роль тоді відіграв фактор обстрілів на початку зимового сезону. Люди боялися холоду і темряви, а зараз перед нами літо, довший день, поки ймовірність відключень електроенергії людей не так сильно турбує", - пояснив Орлов.

Ще один фактор, що стримує зростання попиту, - споживачі бачать, що, незважаючи на суттєві пошкодження національної енергосистеми, подачу електроенергії вдається досить швидко відновити.

"Ми уважно спостерігаємо за ситуацією та готуємося до можливого стрибка попиту, щоб уникнути дефіциту та повністю задовольнити потреби споживачів. Імовірне зростання попиту очікується зі значним підвищенням температури повітря. Збільшення енергоспоживання спричинить робота кондиціонерів, холодильних установок тощо. Також треба враховувати, що попит на генератори залежатиме від стану енергосистеми країни в разі продовження її знищення внаслідок ворожих обстрілів", - повідомив Орлов.

Група компаній "Епіцентр" - це омніканальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності та інші активи.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала шість ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працювали внаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на 8 квітня роздрібна мережа ГК об'єднувала 72 торговельні об'єкти під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія".

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).