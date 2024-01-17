Економіка

16:28 17.01.2024

Обленерго та постачальники не планують масових відключень е/е після відміни мораторію

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Обленерго та постачальники не планують масових відключень е/е після відміни мораторію

Скасування урядом у грудні 2023 року запровадженого в березні 2022 року мораторію на вимкнення електроенергії споживачам, які заборгували за ресурс, сприятиме оплаті цих боргів, масових відключень вдасться уникнути, передає Енергореформа.

Так вважають представники операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) та постачальників універсальних послуг (ПУП).

"Одна з наших компаній - ТОВ "Закарпаттяенергозбут" (постачальник е/е - ЕР) - має дуже погану тенденцію. На 1 лютого 2022 року борги населення з інтервалом понад три місяці. Тобто ті, кого ми дійсно вважаємо проблемними, становили 26 млн грн, на 1 січня 2024 року вони зросли майже втричі - до 86 млн грн", - повідомив СЕО Групи Tolk Володимир Крупко під час тематичної дискусії Energy Club.

Він також зазначив, що найбільший приріст стався в категорії споживачів, платіжка яких становить у середньому 2700 грн на місяць.

"Це власники великих будинків, приватних басейнів і кортів, тому що пенсіонери, які мають платіжки до 500 грн, справно платять", - акцентував він.

"Рішення про скасування мораторію на територіях, де не точаться бойові дії, ми досить довго очікували. Сподіваюся, зараз вдасться налагодити збір коштів. Через борги населення ми боргуємо своїм контрагентам: генерації, ОСР, оператору системи передачі (ОСП) "Укренерго", тож кожна копійка важлива. Думаю, це чинитиме позитивний вплив на ринок загалом", - висловив думку Крупко.

Він додав, що, запровадивши мораторій, уряд зробив правильний крок, щоб підтримати населення на початку повномасштабного вторгнення, але, на жаль, частина споживачів сприйняла таке рішення не як допомогу держави, а як право не платити за комуналку.

"На початок 2024 року ми мали 340 млн грн поточної заборгованості населення за е/е. Вона зросла за минулий рік на "40% плюс", приблизно 70 млн грн - це прострочена заборгованість. Якби таке рішення про скасування мораторію було до початку ОЗП, такої заборгованості не було б", - зі свого боку зазначив директор ТОВ "Прикарпатенерготрейд" (ПУУ) Олег Дацко.

Він також звернув увагу, що субсидіанти і, зокрема, пенсіонери за е/е платять, а нарощують борги ті, "хто цілком може оплачувати рахунки".

Щодо відключень е/е за борги, Дацко прокоментував: "У нас є план дій на 2-3 місяці. Ми не ставимо собі за мету відключення. Наша мета - попрацювати з клієнтами, провести масову комунікацію, щоб повідомити про зняття мораторію і необхідність платити. Ми вже зараз відчуваємо наплив клієнтів, вони приходять у центр обслуговування, масово оформляють графіки реструктуризації. Основну частину боржників опрацюємо і зможемо запобігти відключенню. За 2-3 місяці ситуація стабілізується, вийдемо повні на розрахунки", - переконаний очільник прикарпатського ПУПу.

При цьому він додав, що в такий спосіб вдасться зняти й навантаження на бригади, які мають технічно здійснювати відключення.

Водночас Дацко допускає, що "хтось прийде в стан відключення", і наприкінці січня-початку лютого плануються перші такі заходи.

За словами керівника департаменту з операційної діяльності постачальника енергоресурсів Yasno Олександра Кабака, інформування населення і спонукання їх до оплати також є частиною стратегії компанії.

"Наше завдання не відключати, а прокомунікувати. Наша статистика показує, що, отримавши попередження, клієнти платять", - розповів він.

Водночас Кабак акцентував, що платіжна дисципліна в умовах воєнного стану справді погіршилася, але зазначив, що борги формуються заможними клієнтами.

"Під відключення підпадає 74 тис. абонентів в Києві та Дніпропетровській області (територія діяльності ПУП). Це менше 3% нашої клієнтської бази. І їхній борг становить 623 млн грн - майже 50% усієї простроченої заборгованості. Тобто малий прошарок клієнтів формує половину боргів, і вони сформували їх не рахунками по 200 грн", - описав ситуацію представник Yasno.

Водночас він запевнив, що компанія готова оформляти графіки реструктуризації боргів, "якщо у клієнта дійсно складна ситуація".

"Ці гроші дуже важливі, адже постачальник передає їх генерації, що виробляє е/е, і ОСР та ОСП, які ремонтують мережі. Ця ланка має працювати", - зазначив Кабак.

Зі свого боку, голова "Миколаївобленерго" (ОСР) Вадим Данилков зазначив, що для Миколаївської області питання неоплати послуг населенням не є гострим: "Треба віддати належне, населення платить. Мабуть, є розуміння, що е/е - це цінність. Коли люди були місяцями без е/е, без води, то зрозуміли, що це товар, за який потрібно платити".

Водночас він назвав скасування мораторію на відключення ринковим механізмом, що надасть змогу стабілізувати ситуацію на ринку, уточнивши, що він залишається для Очаківської громади, яка постійно перебуває під обстрілом російських окупантів.

Данилков також звернув увагу на технічні проблеми з відключенням, якщо ПУП, наприклад, надасть перелік на нього з тисячі-двох тисяч споживачів: "ОСР не зможе оперативно це здійснити, тому що велика кількість бригад задіяна у відновленні мереж".

Крім того, очільник "Миколаївобленерго" зазначив, що в цій області є певний перелік об'єктів, які не сплачують за е/е, але їх не можна відключати, наприклад, військових.

"Напевно, потрібен законодавчий механізм, щоб були такі об'єкти, але проблеми з відсутністю проплат не лягали на плечі ОСР", - зазначив він.

За словами комерційного директора "Харківобленерго" (ОСР) Дениса Кононця, скасування мораторію зумовило позитивні зрушення у сплаті, хоча це рішення майже не стосується Харківської області, а під скасування мораторію підпадає лише один район, "досить непроблемний".

Водночас, він звернув увагу, що відновлення пошкоджених обстрілами мереж відбувається переважно саме за кошти ОСР, які він отримує від споживачів, тому їх недостатньо.

Зі свого боку, перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко наголосив, що мораторій, скасування якого він назвав вкрай затягнутим рішенням, де-факто скасовано лише для е/е.

"Це виключно електроенергетиків стосується. Щодо газу споживачі захищені в законі, щодо тепла і води неможливо відключити", - наголосив він, додавши, що швидко відновити проплати і погасити ланцюг боргів не вдасться, тому що ОСР не розраховані на те, "щоб тисячами відключати споживачів".

Теги: #борги #мораторій #енергетика #електроенергія

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