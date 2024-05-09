Харків'яни та жителі області отримають збільшену субсидію та пільгу на електроенергію в неопалювальний сезон

Кабінет Міністрів України збільшив розмір пільг і субсидій на електроенергію на неопалювальний сезон для жителів Харкова та Харківської області, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Через цілеспрямовані атаки по енергетичних об'єктах мешканці Харківщини, на жаль, зіштовхнулись з перебоями у постачанні електроенергії. Для забезпечення нормальної життєдіяльності і своїх побутових потреб дехто змушений користуватися альтернативними джерелами енергії. Особливо принципове значення це має для жителів тих населених пунктів області, які наразі повністю знеструмлені. Щоб забезпечити соціальну підтримку вразливим категоріям населення Харківщини, уряд прийняв рішення збільшити на нинішній неопалювальний сезон (з травня по вересень включно) для жителів Харкова та області розмір пільг та субсидій на електроенергію", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що таке рішення пов'язане з тим, що вартість 1кВт електроенергії, що надається централізовано, становить 2,64 грн, а вартість 1кВт, виробленого на дизельному пальному, - уп'ятеро більша (13,5 грн). Отже, завдяки цьому рішенню, середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, яку отримують харків'яни, збільшиться зі 106 до 530 грн за місяць, пільги - з 74 до 370 грн.

"Додатково звертатися за перерахунком субсидій їм не потрібно, перерахунок розміру субсидій і пільг для жителів Харкова та Харківської області, які підпадають під дію даного рішення уряду, буде проведено Пенсійним фондом автоматично", - наголосили в Мінсоцполітики.

За даними міністерства, у населених пунктах Харківської області мешкає близько 35,7 тис. одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.