Україна увійде наступного опалювального сезону з запасами в ПСГ не менше 13 млрд куб. м – голова Нафтогазу

Україна увійде наступного опалювального сезону із запасами природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) не менше 13 млрд куб. м, повідомив голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов на Business Breakfast "Forbes Україна" у середу.

За його словами, на початок травня у ПСГ знаходиться понад 8 млрд куб. м.

Глава "Нафтогазу" нагадав, що підприємства групи ("Укргазвидобування" та "Укрнафта") планують видобути у 2024 році близько 15 млрд куб. м газу – 13,8 млрд. куб. м та 1,1 млрд куб. м відповідно.

"Цього цілком достатньо, щоб покрити потреби України в частині регульованих сегментів - спеціальних зобов'язань - із досить суттєвим запасом для проходження наступної зими", - зазначив Чернишов.

Крім того, обсяг виробництва приватних компаній цього року очікується обсягом 3,5 млрд куб. м. У разі відновлення роботи на Сахалінському газоконденсатному родовищі та на низці об'єктів "Смарт-Холдинг" – видобуток буде більшим.

Глава групи також уточнив, що в частині дивідендної політики "Нафтогаз" отримав 12,1 млрд грн від діяльності "Укргазвидобування" минулого року, від "Укртрансгазу" - 6,6 млрд грн, від "Укртранснафти" - 5,3 млрд грн, від "Укрнафти" – 3,5 млрд. грн.

Як повідомлялося, "Укртрансгаз", оператор підземних газових сховищ України, розпочав сезон закачування газу 1 квітня 2024 року.

Загалом за опалювальний сезон 2023/2024 рр. із сховищ було відібрано 8.5 млрд куб. м природного газу, з них Україна використала 6,7 млрд куб. м. Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів.