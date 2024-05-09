Економіка

20:06 09.05.2024

Час обмеження потужності енергопостачання для промисловості збільшився більш ніж удвічі

2 хв читати
Час обмеження потужності енергопостачання для промисловості збільшився більш ніж удвічі

Оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) повідомляють своїм промисловим споживачам про збільшення часу обмеження потужності електропостачання на сім годин - з 18:00 четверга до 7:00 п'ятниці. Це випливає з повідомлень обленерго в соцмережах.

Нагадаємо, вранці оператор системи передачі НЕК "Укренерго" повідомив про запровадження графіків обмеження потужності (ГОП) з 18:00 до 24:00 четверга. Ці графіки запроваджують уже другий день поспіль після масованої атаки РФ по енергосистемі 8 травня. Тоді їх застосовували з 18:00 до 23:00.

"Сьогодні з 18:00 і до 7-ї ранку 10 травня введено обмеження для юридичних споживачів "Миколаївобленерго". Пам'ятаємо про економію в пікові години! Це дуже важливо", - зазначає ОСР Миколаївської області в телеграм-каналі.

"Унаслідок дефіциту в енергосистемі для бізнесу та промисловості Івано-Франківської області сьогодні доведені п'ять черг. Щоправда, тривалість дії графіків збільшиться. Обмеження діятимуть з 18:00 (9 травня) до 7:00 (10 травня). Маємо розуміти, що ситуація після обстрілів ускладнилася, і побутовим споживачам теж необхідно вдатися до ощадливого споживання", - пояснює в телеграм-каналі "Прикарпаттяобленерго".

Там уточнили, що ГОП - це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.

"Прикарпаттяобленерго" проводить також роботу з доведення графіків до підприємств в індивідуальному порядку", - зазначив мережевий оператор.

"Відповідно до листа регіонального диспетчерського центру Північного регіону НЕК "Укренерго", сьогодні в Полтавській області в повному обсязі (всі п’ять черг) із 18:00 9 травня до 7:00 10 травня буде застосовано ГОП", - зазначено на сторінці "Полтаваобленерго" у фейсбуці.

У зв'язку з цим там закликали керівників підприємств, установ та організацій забезпечити дотримання заданої величини розвантаження відповідно до погодженого Полтавською ОВА ГОП на 2023-2024 роки.

"В іншому разі "Укренерго" застосує графік аварійних відключень споживачів або графік погодинного відключення електроенергії", - попередив полтавський ОСР.

Із подібними поясненнями та зверненнями, а також закликами до побутових споживачів заощаджувати електроенергію для уникнення відключень ресурсу уже звернулися, зокрема, "Волиньобленерго", "Житомиробленерго", "Хмельницькобленерго", "Вінницяобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго".

Як повідомлялося, "Укренерго" зазначало, що обсяг обмежень для промисловості буде розподілено рівномірно між усіма регіонами. До населення графіки поки що не застосовували, але якщо споживання і далі зростатиме, можливе застосування аварійних відключень і до нього.

 

Теги: #електроенергія #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:58 09.05.2024
Дефіцит е/е значний протягом майже всієї доби, за винятком годин активної роботи ВДЕ - "Укренерго"

Дефіцит е/е значний протягом майже всієї доби, за винятком годин активної роботи ВДЕ - "Укренерго"

10:29 09.05.2024
Харків'яни та жителі області отримають збільшену субсидію та пільгу на електроенергію в неопалювальний сезон

Харків'яни та жителі області отримають збільшену субсидію та пільгу на електроенергію в неопалювальний сезон

21:30 08.05.2024
Велика Британія збільшить свій внесок у Фонд підтримки енергетики на £20 млн

Велика Британія збільшить свій внесок у Фонд підтримки енергетики на £20 млн

19:10 08.05.2024
США виділять понад $190 млн на підтримку енергосектору України протягом п'яти років

США виділять понад $190 млн на підтримку енергосектору України протягом п'яти років

17:37 08.05.2024
"Укренерго" обмежить промспоживачів і бізнес із 18:00 до 23:00, не виключає можливості аварійних відключень населення

"Укренерго" обмежить промспоживачів і бізнес із 18:00 до 23:00, не виключає можливості аварійних відключень населення

16:16 08.05.2024
Енергетики повернули світло понад 50 тис. абонентам, відключеним унаслідок повітряної атаки РФ уранці середи - Міненерго

Енергетики повернули світло понад 50 тис. абонентам, відключеним унаслідок повітряної атаки РФ уранці середи - Міненерго

11:30 08.05.2024
З 18:00 до 23:00 у середу можливі відключення електроенергії по всій Україні - "Укренерго"

З 18:00 до 23:00 у середу можливі відключення електроенергії по всій Україні - "Укренерго"

14:54 07.05.2024
Голова Держенергонагляду допускає доцільність підвищення тарифів на е/е у 2024 р. з метою відновлення енергооб'єктів

Голова Держенергонагляду допускає доцільність підвищення тарифів на е/е у 2024 р. з метою відновлення енергооб'єктів

12:16 07.05.2024
"Укренерго" фіксує зростання споживання е/е через похолодання

"Укренерго" фіксує зростання споживання е/е через похолодання

11:07 07.05.2024
Фонд енергоефективності запускає програму "ГрінДІМ" для ОСББ та ЖБК

Фонд енергоефективності запускає програму "ГрінДІМ" для ОСББ та ЖБК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" обмежить промспоживачів і бізнес із 18:00 до 23:00, не виключає можливості аварійних відключень населення

Шмигаль: У квітні Україна вийшла на обсяги експорту, співставні з довоєнними місяцями

"Укренерго" фіксує зростання споживання е/е через похолодання

Зниження облікової ставки до 11,5-12% до кінця 2024 р. допускають чотири члени КМП, ще сім очікують 13% - НБУ

Нацбанк зняв обмеження щодо імпорту робіт і послуг та запровадив інші валютні послаблення

ОСТАННЄ

Сольський підбив підсумки за основними напрямами фінансування агросектору у 2022-2024 роках

"Епіцентр" фіксує зростання попиту на зарядні станції в 4,5 раза і готовий до можливого стрибка запитів на генератори

"Нафтогаз" готовий надати свою інфраструктуру для оперативного підключення газової генерації е/е і забезпечити її газом - СЕО

НБУ у середу послабив курс гривні на 9 коп.

Україна увійде наступного опалювального сезону з запасами в ПСГ не менше 13 млрд куб. м – голова Нафтогазу

Шмигаль доручив затвердити графіки ремонтів енергооб'єктів і кроки щодо посилення їх захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років

Рада викликала керівника БЕБ

Кабмін створив штаб підготовки до опалювального сезону

Кабмін змінив умови оренди держмайна на час воєнного стану: Хто зможе не платити

Кабмін пропонує ВР ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА