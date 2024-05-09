Час обмеження потужності енергопостачання для промисловості збільшився більш ніж удвічі

Оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) повідомляють своїм промисловим споживачам про збільшення часу обмеження потужності електропостачання на сім годин - з 18:00 четверга до 7:00 п'ятниці. Це випливає з повідомлень обленерго в соцмережах.

Нагадаємо, вранці оператор системи передачі НЕК "Укренерго" повідомив про запровадження графіків обмеження потужності (ГОП) з 18:00 до 24:00 четверга. Ці графіки запроваджують уже другий день поспіль після масованої атаки РФ по енергосистемі 8 травня. Тоді їх застосовували з 18:00 до 23:00.

"Сьогодні з 18:00 і до 7-ї ранку 10 травня введено обмеження для юридичних споживачів "Миколаївобленерго". Пам'ятаємо про економію в пікові години! Це дуже важливо", - зазначає ОСР Миколаївської області в телеграм-каналі.

"Унаслідок дефіциту в енергосистемі для бізнесу та промисловості Івано-Франківської області сьогодні доведені п'ять черг. Щоправда, тривалість дії графіків збільшиться. Обмеження діятимуть з 18:00 (9 травня) до 7:00 (10 травня). Маємо розуміти, що ситуація після обстрілів ускладнилася, і побутовим споживачам теж необхідно вдатися до ощадливого споживання", - пояснює в телеграм-каналі "Прикарпаттяобленерго".

Там уточнили, що ГОП - це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.

"Прикарпаттяобленерго" проводить також роботу з доведення графіків до підприємств в індивідуальному порядку", - зазначив мережевий оператор.

"Відповідно до листа регіонального диспетчерського центру Північного регіону НЕК "Укренерго", сьогодні в Полтавській області в повному обсязі (всі п’ять черг) із 18:00 9 травня до 7:00 10 травня буде застосовано ГОП", - зазначено на сторінці "Полтаваобленерго" у фейсбуці.

У зв'язку з цим там закликали керівників підприємств, установ та організацій забезпечити дотримання заданої величини розвантаження відповідно до погодженого Полтавською ОВА ГОП на 2023-2024 роки.

"В іншому разі "Укренерго" застосує графік аварійних відключень споживачів або графік погодинного відключення електроенергії", - попередив полтавський ОСР.

Із подібними поясненнями та зверненнями, а також закликами до побутових споживачів заощаджувати електроенергію для уникнення відключень ресурсу уже звернулися, зокрема, "Волиньобленерго", "Житомиробленерго", "Хмельницькобленерго", "Вінницяобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго".

Як повідомлялося, "Укренерго" зазначало, що обсяг обмежень для промисловості буде розподілено рівномірно між усіма регіонами. До населення графіки поки що не застосовували, але якщо споживання і далі зростатиме, можливе застосування аварійних відключень і до нього.