Економіка

19:02 02.08.2023

"Укртеплокомуненерго" пропонує застосовувати розроблену Кабміном систему розподілу коштів тільки для тих ТКЕ, борги яких вищі за різницю в тарифах

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"Укртеплокомуненерго" пропонує застосовувати розроблену Кабміном систему розподілу коштів тільки для тих ТКЕ, борги яких вищі за різницю в тарифах

Асоціація "Укртеплокомуненерго" пропонує Кабінету Міністрів застосовувати запропоновану урядом систему розподілу коштів: 65% - ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" і 35% - підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ), виключно для тих ТКЕ, борг яких за спожитий природний газ перевищує різницю в тарифах на теплову енергію.

"У разі перевищення заборгованості з різниці в тарифах над боргом за спожитий природний газ відповідні підприємства ТКЕ мають отримати всі 100% коштів у своє розпорядження з метою недопущення подвійного фінансування ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг"... та фінансового оздоровлення галузі", - повідомляється у пресрелізі асоціації в середу.

Як повідомляється в документі з посиланням на президента "Укртеплокомуненерго" Арсентія Блащука, запропонована система розподілу коштів, які надходять на рахунки підприємств ТКЕ (65% - "ГК "Нафтогаз Трейдинг" та 35% - ТКЕ), яку оприлюднив віцепрем'єр-міністр - міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков за результатами засідання Конгресу місцевої та регіональної влади 30 липня 2023 року, значно покращить фінансовий стан підприємств теплопостачання та, відповідно, стан розрахунків у галузі ТКЕ.

"Але звертаємо увагу на те, що підприємства ТКЕ застосовують тарифи, які на 30-35% нижчі за економічно обґрунтовані. Отже, запропоновані Кабміном 35%, які мають залишатися у розпорядженні підприємств, реально становлять 20-25% економічно обґрунтованого тарифу, а відповідно - і фактичної потреби у фінансуванні", - зазначив Блащук.

Як пояснили в "Укртеплокомуненерго", практика застосування економічно необґрунтованих тарифів призводить до накопичення різниці в тарифах, компенсація якої була гарантована відповідно до закону №2479-ІХ "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану і подальшого відновлення їх функціонування", але так і залишилася непрофінансованою.

За інформацією асоціації, заборгованість підприємств ТКЕ за газ становить майже 100 млрд грн, і причиною її виникнення є невідповідність собівартості чинних тарифів на тепло, рівень яких зафіксовано мораторієм на підвищення тарифів, і поточними цінами на природний газ.

"У результаті підприємства ТКЕ не можуть розрахуватися за спожитий газ, не можуть акумулювати фінансовий ресурс для проведення ремонтів. Усе це разом створює загрози для своєчасного старту опалювального сезону", - наголосив Кубраков під час засідання конгресу.

Теги: #борги #реструктуризація #укртеплокомуненерго

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