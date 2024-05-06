Економіка

13:25 06.05.2024

Зниження облікової ставки до 11,5-12% до кінця 2024 р. допускають чотири члени КМП, ще сім очікують 13% - НБУ

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Зниження облікової ставки до 11,5-12% до кінця 2024 р. допускають чотири члени КМП, ще сім очікують 13% - НБУ

Зниження облікової ставки з 14,5% до 13,5% на засіданні Комітету з монетарної політики (КМП) Нацбанку України 24 квітня підтримали вісім його членів, тоді як три пропонували знизити її до 13%, йдеться в опублікованих НБУ в понеділок підсумках дискусії членів КМП.

"Усі члени КМП бачать простір для подальшого зниження облікової ставки у 2024 році, однак думки щодо темпів пом’якшення процентної політики розділилися. Семеро учасників дискусії очікують зниження облікової ставки до 13% упродовж 2024 року... Натомість четверо членів КМП вважають, що такий рівень облікової ставки буде зависоким, враховуючи поточну та очікувану інфляційну динаміку", - зазначив Нацбанк.

Уточнюється, що прихильники більш рішучих дій переконані, що НБУ знайде підтвердження достатньої стійкості інфляційних очікувань та інших сприятливих тенденцій найближчими місяцями та зможе прискорити зниження облікової ставки до 11,5-12% на кінець року.

На думку їхніх більш стриманих колег, НБУ має діяти обережно з огляду на заплановані заходи валютної лібералізації, прогнозоване прискорення інфляції у другому півріччі та потенційне погіршення очікувань економічних агентів.

"До того ж зберігаються ризики, пов'язані з енергетичною інфраструктурою та фінансуванням значних бюджетних потреб", - назвав Нацбанк інші їхні аргументи.

Зазначається, що всі учасники дискусії погодилися, що високий рівень невизначеності ускладнює прогнозування рівня облікової ставки на кінець 2024 року та в наступні роки.

На думку членів КМП, регулятор має бути готовим гнучко адаптувати свою політику в разі істотних змін у поточних макроекономічних тенденціях і в балансі ризиків для інфляції та курсової динаміки.

"НБУ варто більше фокусуватися на тих макрофінансових тенденціях, які знаходять своє підтвердження, і меншою мірою прив’язуватися до технічних припущень щодо тривалості безпекових ризиків, які регулярно переглядаються", - йдеться також у підсумках дискусії.

Як повідомлялося, правління Нацбанку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% річних із 26 квітня 2024 року, тоді як більшість опитаних агентством банкірів очікували її зниження до 14%.

Теги: #облікова_ставка

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